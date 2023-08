La poussière magique de la Fée Clochette n’était malheureusement pas assez puissante pour empêcher les intempéries. Les trois premières séances du spectacle Peter Pan au Château de Belœil ont dû être reportées "pour des raisons de sécurité et de praticabilité", laissant un Capitaine Crochet seul dans sa cale. "Cette année, on est très tributaire de la météo. On l’a vu avec les festivals", souligne Luc Petit, metteur en scène.

Avec un jour de retard, toute la joyeuse troupe a lancé l’aventure qui se terminera le 20 août.

Artistes et résidents

Ses frères couchés après une bataille d’oreillers, Wendy peut enfin se laisser rêver dans l’un des recoins du domaine. Si seulement elle pouvait rencontrer Peter Pan, ce jeune garçon qui refuse de grandir. Quelques minutes de patience, et le voilà là-haut, sur le toit d’une annexe au Château.

Avec Monsieur Mouche, son équipage composé de trente-cinq résidents de la Pommeraie et quelques danseuses, Capitaine Crochet tente tous les stratagèmes pour attraper Peter Pan. ©L.W.

Narrée en grande partie par l’un des capitaines Crochet, Olivier Bonjour, l’histoire se développe en neuf tableaux comme les deux précédentes adaptations (Le Petit Chaperon rouge et Pinocchio). L’ombre du garçon volant étant trop rapide, plusieurs Monsieur Mouche sont chargés d’amener les 450 spectateurs de chaque représentation à travers les différents univers.

Bisou Fumé (Xavier Sourdeau) vous accueille dans sa tribu. ©L.W.

Scène quatre par exemple. Le comédien Xavier Sourdeau, plumé (voyez-y le sens qu’il vous conviendra), incarne le Chef indien, père de Lili la Tigresse. Autour de lui, la tribu est nombreuse avec l’école de cirque, Planète cirque, ou encore les danseurs athois, Les Vaillantines. "Cela nous renvoie à notre enfance, quand on jouait aux indiens ou aux pirates. C’est ça la force de Peter Pan", confie Luc Petit.

Cette année est également particulière pour le directeur et trente-cinq résidents du centre la Pommeraie intégrés au spectacle.

Mariage d’air et d’eau

Le parcours ne s’accommode pas cette fois de maîtres du feu. Pour rejoindre le Pays Imaginaire, deux autres éléments sont utilisés: l’air et l’eau (sans mauvais jeux de mots bien sûr avec les conditions météorologiques actuelles). Trois plongeurs et des trampolinistes québécois assurent les coups d’épée entre Peter Pan et Crochet.

Le spectacle est à la fois visuel et sonore, notamment grâce aux voix off écrites par Jean-Louis Godet. Le Tournaisien a d’ailleurs prêté sa voix à l’un des personnages (Surprise !).

Trois à quatre séances/jour (19h, 19h45, 20h30, 21h15). Tarifs: 35€/Adulte, 25€/Enfant, 30€/groupe de huit personnes. Restaurant "Les Milles Sabords". Parking du Château (à proximité du site) et de l’Orangerie (comptez dix minutes à pieds). En cas de forte pluie, les séances peuvent être décalées ou reportées à une autre date si les intempéries sont trop intenses. Prévoir des bottes. Séjour glamping possible au sein du domaine de Belœil pour prolonger l’aventure. Pour les personnes à mobilité réduite et groupes de plus de vingt personnes, contact préalable requis à info@nocturnales.be. www.nocturnales.be.