Échec à l’Échec plus tôt mais un peu moins sollicité, en Wallonie picarde

Cette année, la session de rattrapage a lieu légèrement plus tôt que d’habitude en raison du nouveau calendrier scolaire. Les élèves feront leur rentrée aux alentours du 28 août et passeront leurs examens de seconde session, pour la plupart, dans le courant de la semaine d’avant, du 21 au 25 août.

"À Échec à l’échec, nous avons fait en sorte de nous adapter, mais nous n’avons pas apporté beaucoup de changements à notre programme habituel. La dernière période de cours terminera pratiquement la veille des examens, contrairement à d’habitude où les élèves ont un plus grand laps de temps entre la fin des révisions et le jour de l’épreuve", explique Michel Givort, coordinateur d’Échec à l’échec pour la Wallonie picarde.

Peu d’élèves la première quinzaine

Les premiers cours d’Échec à l’échec ont commencé cette semaine à Ath et se poursuivront tout le mois d’août. "Nous fonctionnons par quinzaine. On en retrouve une à Mouscron et à Péruwelz, et deux sont organisées sur Ath et Tournai, mais pour le moment, la première quinzaine ne rencontre pas l’influence habituelle, contrairement à la seconde. D’habitude la fréquentation est assez équilibrée entre les deux sessions", remarque le coordinateur.

Cette tendance peut s’expliquer par plusieurs facteurs, notamment peut-être un mois de juillet raccourci d’une semaine suite au nouveau calendrier scolaire. Les élèves auraient-ils préféré profiter encore une semaine supplémentaire au mois d’août ? Les parents ont-ils décalé leurs projets de vacances ?

Des cours tout le mois d’août à Ath

Antoine Schellaert, professeur de mathématiques, s’est rendu cette semaine au Collège Saint Julien à Ath pour donner des cours de rattrapage, comme il le fait depuis déjà vingt ans. "Je participe toujours à la première quinzaine des cours parce que je trouve que c’est mieux pour les élèves de s’y prendre tôt. Si après quinze jours ils se rendent compte qu’ils doivent retravailler, ils en ont encore l’occasion. En revanche, s’ils s’y prennent la deuxième quinzaine et qu’au bout du compte ils ne sont pas prêts, et bien, c’est trop tard… Et encore plus cette année. À Ath, nous nous sommes mis d’accord pour commencer le 31 juillet, un peu plus tôt que les autres années, notamment pour éviter de chevaucher les deux quinzaines, pour laisser la possibilité aux élèves de travailler avec nous tout le mois s’ils le souhaitent", indique le professeur de mathématiques. Le centre d’Échec à l’Échec de Tournai propose également deux quinzaines, mais sur des périodes se chevauchant, ne permettant pas aux jeunes de s’inscrire aux deux sessions.

Moins de demandes cet été

Antoine Schellaert fait le constat que, globalement, moins d’élèves se sont inscrits à Échec à l’Échec cet été, notamment dans le troisième degré. "Peut-être y a-t-il moins d’examens de passage ? ", suggère le professeur.

Échec a l’Échec a pu profiter du changement de calendrier scolaire pour organiser une session supplémentaire d’une semaine pendant les vacances de carnaval. "Elle a remporté un beau succès", nous a assuré Michel Givort. Peut-être a-t-elle permis aux élèves de réussir leurs examens de juin ? "Nous leur souhaitons !"

Les classes d’Échec à l’Échec n’étant pas complètes, les inscriptions pour la première quinzaine peuvent encore se faire par téléphone. Pour la seconde, l’inscription en ligne reste ouverte pour le moment.