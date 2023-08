Ducasse de Pipaix : la pluie n’arrêtera pas les amateurs de beach-volley

À l’occasion de la grande ducasse de Pipaix, la place du village prendra des allures de station balnéaire et verra s’affronter de nombreuses équipes (de 5 ou 6 joueurs), ces samedi et dimanche de 9h à 19 h. Le tournoi, qui porte le nom du regretté Thierry Opsomer – l’un de ses membres fondateurs – vivra sa 28e édition.

"Nous avons enregistré une cinquantaine d’inscriptions, ce qui est plutôt satisfaisant. C’est l’activité phare de notre festivité, que l’on peut être fier d’avoir lancé sachant que nous étions alors des pionniers dans la région", souligne Gilbert Van Renterghem, une des chevilles ouvrières du cercle d’animations l’Écourché.

Une ambiance latino qui fera grimper la température

Si la ducasse a énormément grandi grâce au beach-volley, elle puise aussi son succès dans un beau programme, tant musical que sportif. En amuse-bouche, ce vendredi à partir de 20 h, le groupe La Rumba Latina, originaire de la région de Tournai-Lille, viendra réchauffer l’atmosphère sur les rythmes colorés et endiablés de l’Amérique latine.

Après une journée de samedi où l’attention sera focalisée sur les joutes des deux côtés du filet, l’affiche du dimanche débutera par une bonne mise en jambes… Un jogging de 3,5 km, réservé aux jeunes débutants, s’élancera à 10 h 10 de la place du village leuzois, soit cinq petites minutes avant le départ de la 36e corrida pipaisienne.

Cette course à pied, inscrite dans le challenge de l’ACRHO, attire toujours une foule d’amateurs grâce, notamment, à un parcours champêtre qui s’étend sur près de 11 km. "On attend entre 600 et 700 coureurs pour cet événement chapeauté en collaboration avec le Jogging club de Pipaix ", signale Gilbert Van Renterghem. Petite nouveauté cette année, les visiteurs pourront se sustenter à midi en commandant une assiette barbecue.

Au rayon musical, la fin d’après-midi dominicale sera rythmée par un concert de la fanfare de Rongy, fidèle parmi les fidèles de la ducasse de Pipaix.

Une fois n’est pas coutume, des airs de musique folk résonneront à l’extérieur ou sous le chapiteau (en fonction du temps) vers 20 h. Une animation danse sera assurée pour les spectateurs qui pourront apprécier les compositions énergiques, variées et originales du groupe Balbuzar: un trio reprenant un accordéoniste, un violoniste et un percussionniste.

À l’exception du beach-volley et du repas, l’ensemble des activités proposées par l’Écourché sont gratuites.