Du parking supplémentaire près du terrain de foot et du parc d’Estaimbourg

Un accord a été trouvé entre la Commune d’Estaimpuis et le propriétaire d’un terrain situé à proximité des infrastructures sportives du club de foot d’Estaimbourg pour y aménager un parking. "C’était un terrain en friche, laissé à l’abandon, et moyennant son entretien, le propriétaire a accepté de nous le mettre à disposition, explique Frédéric Di Lorenzo, échevin des Travaux. Cela répond à la fois à un besoin en termes de stationnement pour le club de football, mais aussi pour le parc d’Estaimbourg. Et encore davantage lorsque des événements y sont organisés ou que les deux lieux accueillent beaucoup de monde en même temps, notamment les week-ends ou en période estivale."