Orange veut développer la 5G à Tournai, Ath et Péruwelz

L’entreprise entend se positionner sur le marché wallon puisque sur les 28 nouvelles villes où la 5G sera activée d’ici la fin de l’année 2023, onze se situent dans le sud du pays.

Si Liège et Namur sont logiquement concernées, trois entités de Wallonie picarde bénéficieront des équipements de cette technologie à très haut débit: Tournai, Ath et Péruwelz.

D’autres opérateurs, comme Proximus, ont déjà fait le grand saut dans notre région, plus précisément à Frasnes-lez-Anvaing où la 5G a été mise en œuvre. Il s’agit cependant d’une version light qui réutilise d’anciennes bandes de fréquences et qui n’est donc pas utilisée à sa pleine puissance. Le réseau a également été développé par l’opération Base, très partiellement à Tournai, et de manière plus importante au sein de la commune d’Ath.

Avec son plan de redéploiement, Orange Belgium ambitionne de convertir pas moins de 1 200 sites à la 5G pour la fin de cette année. Cette technologie, si elle est parfois décriée, représente une réelle avancée pour les futurs utilisateurs sachant qu'elle est dix fois plus rapide que la 4G. Les débits oscillent entre 150 Mbit/s et 1 Gbit/s.