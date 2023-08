Les meurtres oubliés de Wapi : Un gendarme tué par un "voleur de poules", à Ath

Polydore Bliki est alors âgé de 31 ans ; marié, il est le père de deux enfants (dont l’un va mourir quelques mois plus tard).

"Comme il est à prévoir, ce crime odieux suscite une profonde émotion en ville où le maréchal des logis Bliki était bien connu."

"Mais quelle que soit l’issue de ses efforts. la justice est décidée à purger la région de tous les individus plus ou moins louches qui travaillent dans l’ombre. Elle pense qu’elle a affaire à une bande de voleurs parfaitement organisée. Sous peu, de nombreux mandats d’arrestation seront lancés et on se livrera à un nettoyage en règle."

Les jours passent cependant et l’enquête piétine. Ici et là, on croit tenir le coupable, à tort. Des personnes sont arrêtées et interrogées, mais fournissent des alibis corrects.

Les vols se poursuivent cependant dans toute la région. En avril 1934, un méfait est commis à Irchonwelz. Deux individus sont surpris par des gendarmes, et ils abandonnent des paniers à volaille.

"Les soupçons s’étaient portés sur deux habitants de Ghislenghien (GH et JH) chez qui on avait déjà perquisitionné lors du vol des chaussures. Une nouvelle perquisition fut entreprise. Cette fois non plus on ne trouva aucun produit de vol. Mais les enquêteurs s’aperçurent que des paniers de volaille, qu’ils avaient remarqués lors de la première perquisition, en mars, avaient disparu. Plusieurs personnes déclarèrent que les paniers trouvés à Irchonwelz étaient ceux qui se trouvaient en la possession des nommés H. lors de première perquisition. On poussa plus loin la perquisition et les gendarmes découvrirent tout un stock d’objets, qu’un camion aurait pu à peine contenir."

On découvre ensuite des balles de revolver. Une autre perquisition, le 2 mai, permet de trouver une arme dans une fosse à purin (au calibre correspondant à celle ayant tué le gendarme Bliki, 6,35 mm). L’étau se resserre. Le 30 mai, l’expertise montre que l’arme trouvée est bien celle utilisée pour tuer le gendarme, un an plus tôt.

Le 28 juin 1934, l’un des hommes arrêtés à Ghislenghien est soumis à un interrogatoire de treize heures (!) par le juge d’instruction Mauroy. GH (37 ans) avoue son méfait ainsi que 85 vols (!), certains commis avec des complices dans une très large zone.

Le 6 juillet, une reconstitution est organisée à Ath en présence de nombreux curieux. Le meurtrier refait les gestes qui ont été fatals à Polydore Bliki.

L’affaire est portée devant la cour d’assises en janvier 1935. GH est condamné à la peine de mort, laquelle sera commuée à la réclusion à perpétuité. Après son évasion (voir ci-dessous), GH ne quitte plus la prison et il décède le 9 mai 1959.