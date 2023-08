Décès de Geneviève de Fontenay: les comités de Miss Tournai et Mouscron se souviennent de la dame au chapeau (vidéo)

Marie-Anne Harduin a eu l’occasion de la rencontrer à plusieurs reprises lorsqu’elle faisait partie du comité de Miss Belgique. "À l’époque, Geneviève de Fontenay participait à presque chaque édition, notamment dans le jury, et en 1987, l’élection s’est tenue à Mouscron où elle était présente en compagnie de la Miss France Nathalie Marquay."

La Mouscronnoise se dit attristée par ce décès. "Je regrette le bon vieux temps des élections organisées par Geneviève de Fontenay avec des valeurs et des principes comme le respect, le courage, l’intelligence, la personnalité, etc. Aujourd’hui, cela n’a plus la même saveur, même si à Mouscron on essaie tant bien que mal de garder ce cap…"

À Tournai, les souvenirs sont plus anciens, mais aussi beaucoup plus récents. "La première fois que je l’ai rencontrée, j’étais enfant, dans les années 60, se rappelle Corine Delesie, présidente du comité Miss Tournai. Mes parents tenaient un supermarché à Wat trelos, en France, et vendaient du fromage d’Isigny, l’un des principaux sponsors du concours Miss France, qui avait organisé une tournée avec la miss de l’époque dans certains magasins. Nous avions eu la chance de l’accueillir. C’est une rencontre qui m’avait particulièrement marquée, et j’avais été impressionnée par cette grande dame."

Autre moment inoubliable: en mai 2019 lorsque l’ancienne présidente du comité Miss France honore de sa présence lors de l’élection de Miss Tournai. "Plus tard, j’avais eu l’occasion de la côtoyer à diverses reprises lors d’événements en France, ajoute Corine Delesie. Ayant son numéro de téléphone, je lui ai téléphoné pour voir si elle accepterait d’être présente à notre élection Miss Tournai, et, à ma grande surprise, elle a tout de suite répondu “oui” simplement parce qu’elle aime le contact avec les gens ! C’est une fierté et un honneur qu’elle nous ait fait l’amitié d’être présente. Lorsqu’elle a franchi la porte de la Halle-aux-Draps, tout le public s’est levé et l’a applaudie longuement. On ne s’attendait pas à une telle ovation ; elle était appréciée. Elle a participé avec plaisir, contente d’être là, et a pris le temps de discuter avec les personnes, avec un petit mot pour chacun, et de signer des autographes aux enfants."

Corine Delesie évoque quelques anecdotes. "Geneviève de Fontenay n’avait pas sa langue dans sa poche et à l’entracte, elle m’avait interpellée parce qu’elle avait été outrée de voir que les jeunes filles réalisaient une chorégraphie, habillées en jeans, avec une chemise courte à fleurs et à pieds nus… Pour elle, une miss devait toujours être en talons et les jeans étaient inadmissibles. Cela m’avait beaucoup amusée, et je n’ai pas manqué de lui faire remarquer qu’on n’était plus dans les années 50 ou 60, qu’il fallait évoluer et se moderniser ; ce qui l’a aussi fait rire !"

La présidente du comité Miss Tournai n’oublie pas non plus le fameux chapeau noir et blanc. "Je la taquinais là-dessus, et lorsque je l’ai accueillie à Tournai, j’avais mis un chapeau, et directement elle m’a dit:” Mais Corine, ce n’est pas comme cela qu’on le porte… “. Elle me l’a réajusté, et on a aussi beaucoup ri à cette occasion ! "