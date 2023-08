Tournai : le Luchet d’Antoing sera en fête ce samedi 5 août

La journée se veut avant tout conviviale mais aussi abordable. Elle commencera dès 8h avec l’ouverture de la brocante le long du quai. "Nous avons autant de places que l’on veut. Même en dernière minute, il est possible de venir louer un emplacement, tant que l’on s’installe avant 8h ", informe la présidente. L’inscription à la brocante en tant que vendeur revient à 8euros et à 5euros pour les habitants du quartier Saint-Jean.

Les jeunes du comité organisent un tournoi de mini-foot qui débutera à 9h du matin et qui prendra fin vers 17h, avec la remise des prix.

A 10h, sonnera le départ de la cinquième édition de la balade canine groupée, "Promenate d’tchiens", initiée par Joseph Godet. Le départ se fera sur le quai du Luchet d’Antoing face à la scène pour un parcours de cinq kilomètres, le long des quais et dans les parcs des alentours. L’inscription préalable par mail est obligatoire, à l’adresse joseph.godet@gmail.com.

L’Harmonie royale de Gaurain-Ramecroix donnera son apéro concert avant de laisser place au barbecue du comité Saint-Jean, "peu importe la météo, nous le maintiendrons, tout est prévu! ", assure Christine Deside. L’assiette revient à 12euros avec trois sortes de viandes, pomme de terre et salade, 10euros pour les enfants.

Plus d’animations pour les enfants

Dès le début d’après-midi commenceront les animations pour les petits. "Cette année, nous avons décidé de mettre plus l’accent sur le coin des enfants. Nous avions envie d’organiser quelque chose de bien pour eux, dans l’espoir de leur donner envie, un jour peut-être, de s’investir eux aussi dans leur quartier ", explique Christine Deside. Ainsi, les enfants pourront apprécier un spectacle de sculpture de ballon à 13h et une représentation de Môme Circus à 16h. Un château gonflable et un stand de grimage seront également installés sur les lieux des festivités.

De 14 à 17h le duo de Fabien et Pauline viendront chanter sur la scène du Luchet, et seront suivis à 17h par Kalinka qui clôturera cette journée de mise à l’honneur du quartier Saint-Jean.

Réservation emplacement pour la brocante au 0494/848413

Inscription d’une équipe (50euros) pour le tournoi de mini-foot 0492/561600

Accès aux festivités depuis le chemin de Ronde.