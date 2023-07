Saule, très bien accueilli aux Gens d’Ère, pour la troisième fois

Saule, l’auteur-compositeur belge, était déjà familiers des Gens d’Ère avant de s’y produire ce dimanche. Il était venu sur la scène du festival en 2017 et en 2021, et rencontre année après année toujours un grand succès. "C’est un public très chaud que nous avons eu ce soir, d’ailleurs je suis trempé! se réjouissait Saule à sa sortie de scène, dimanche. On vu qu’il y avait beaucoup du monde on s’est dit que ça allait être un festival avec une grosse vibration et ça l’a été! Le festival a grandi, je me souviens qu’il y avait déjà une bonne fréquentation à l’époque, mais aujourd’hui le public s’est encore agrandi, donc on est super ravis pour les organisateurs. "