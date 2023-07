Ils mettent Warchin en mouvement

Il y a deux ans, la Warchinoise a été séduite par les ambitions de Sophie et Jean-Michel, un jeune couple qui venait de s’installer dans le coin. "A l’époque, ma femme était enceinte et le médecin lui conseillait de marcher. Au fur et à mesure, l’idée a germé : pourquoi ne pas organiser des marches à Warchin ?, explique Jean-Michel. Puis, nous avons voulu aller plus loin : lancer des activités pour Halloween! Nous venions de Blaton où cette fête est une vraie institution, un rendez-vous à ne pas manquer pour les habitants. Nous voulions recréer la même ambiance ici."

Soutenus par leur village

Bien que le rendez-vous en 2021 n’a pas connu un grand succès, plus de cent personnes ont participé à la seconde marche d’Halloween organisée par le couple, l’année suivante. Pour cause : les évènements se sont depuis multipliés sur Warchin, et leur popularité n’a cessé de croître.

D’autres habitants du coin se sont joints au couple, créant ainsi un nouveau comité de village pour recréer de l’animation dans les rues. "Nous avons lancé les facteurs de Noël. Nous demandions aux enfants de réaliser des cartes de vœux et nous les distribuions aléatoirement dans les boîtes aux lettres. Les petits ont également eu l’occasion de décorer des boules de Noël que nous avons accrochées sur le sapin en palettes que la Ville nous avait fourni", raconte Sophie.

Depuis, chaque festivité du calendrier est l’occasion pour les Warchinois de se réunir. Ont suivi : une chasse aux œufs à Pâques et une brocante à l’occasion du 21 juillet. "Elles ont connu un beau succès, assure Sophie. La brocante a tellement bien fonctionné qu’on nous a demandé d’en organiser une chaque mois, mais malheureusement cela nous paraît trop compliqué. "

Des ambitions qui s’accroissent

Le comité de village, désormais composé de dix personnes, bénévoles compris, s’est appelé à juste titre "Warchin en mouvement". Il s’est fait connaître sur les réseaux sociaux, a fait voté le village pour choisir sa photo officielle, et collabore désormais régulièrement avec l’école communale pour organiser des animations. "Toute l’année, on sollicite les classes pour réaliser des bricolages correspondants à nos évènements, précise Céline. Nous leur prêtons également main fortes lors de leurs organisations comme la fête de l’école. Nous mettons à leur disposition notre matériel, comme notre pêche aux canards. "

A force de lancer des nouveaux évènements, les membres du comité commencent à accumuler beaucoup de choses utiles, mais qu’ils ont besoin de stocker. "Jusqu’à présent, nous arrivons encore à les ranger chez nous, mais très bientôt, il nous faudra un local. La Ville nous a promis une pièce de l’ancienne maison communale, mais des travaux doivent d’abord être réalisés. De plus, nous aimerions aussi une salle où nous pourrions organiser d’autres évènements couverts. Actuellement, nous n’avons qu’une tonnelle, ce qui ne nous laisse pas beaucoup de possibilités pour des activités en hiver", confie Sophie.

Néanmoins, "Warchin en mouvement" ne se décourage pas devant les difficultés. Le comité prépare déjà le prochain Halloween pour lequel il imagine une après-midi récréative, une maison hantée, quelques animations et un concours de façades (rien que ça!). "Nous préparons également la venue du grand Saint. Nous aimerions le faire venir en petit train, et offrir des spéculoos et des mandarines aux enfants", annoncent les membres du comité qui ne manquent plus d’idées pour réinsuffler de la vie dans leur village. Un carnaval warchinois pourrait d’ailleurs prochainement voir le jour...

Pour plus d’informations ou rejoindre le comité, rendez-vous sur https://www.facebook.com/Warchinenmouvement