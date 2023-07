Le Tournai d’avant: en mai 1940, par champs et venelles, entre Kain et Esquelmes

De nombreux chercheurs se sont penchés sur ces jours fatidiques ; leurs études forment une trame générale identique mais laissent des questions sans réponse.

On le voit au toit en deux teintes, la chapelle N-D de la Tombe vient juste d’être restaurée. ©ÉdA

Ainsi, comment expliquer que des éléments des 61e et 62e régiments de la deuxième armée allemande se soient retrouvés justement face au 3e Grenadiers Guards dans cette guerre de mouvement, la Blitzkrieg.

Quoi qu’il en soit, dès le 20 mai, l’Escaut est le théâtre mortel d’affrontements multiples allant jusqu’au corps à corps. Frans suit en second échelon.

Jean Caniot, historien français de Lambersart, a retrouvé ce brancardier volontaire de la 62e armée et l’a invité à revenir sur ces lieux parcourus sous le soleil de mai. Frans y est le 26 septembre 1992 avec son journal rédigé au fil de la campagne. Voici les pages locales qui montrent des soldats ayant, même en guerre, des préoccupations très terre à terre, et qui attestent aussi du fait qu’ils sont très bien informés des petites routes ou chemins où avancer sans crainte.

Sur la berge, gît la péniche André, qui servit d’abri et porte la trace d’impacts de balles. ©ÉdA

20 mai: "Après la nuit passée près d’Hacquegnies, la compagnie, par des chemins détournés, atteint Thimougies dans la matinée et prennent la direction de Tournai. Dès la sortie de Thimougies, nous essuyons des tirs d’artillerie venant de l’Escaut ; aucune victime mais chaque homme creuse un abri dans le sol, le vacarme est épouvantable car les nôtres répondent".

Fin d’après-midi, je suis désigné avec deux camarades pour renforcer les brancardiers de la première compagnie sur le front. Par bonds successifs, nous allons vers Kain et, à la nuit tombante, près d’un petit pont, nous attendons le jour"

Dans la peupleraie près du champ de bataille, seuls les casques différencient les morts. A l’arrière-plan, les tombes anglaises. ©ÉdA

21 mai. "Malgré l’artillerie, nous rejoignons les premières maisons du hameau de la Tombe dont la chapelle est dévastée par les obus. Logeant une haie, nous pénétrons dans une maison et décidons d’y installer notre poste de secours. La situation est confuse, les nôtres ne savent traverser le fleuve et nous recevons l’ordre de préparer la défense du hameau".

22 mai: "Craignant une stabilisation du front, nous décidons d’aller faire quelques provisions dans un magasin abandonné" (le Roi des Radis ) "et déjà pillé ; on emporte du macaroni, des légumes secs, de l’huile, du savon que nous laisserons bientôt lors de notre avance et qui feront bien plaisir au propriétaire lors de son retour"

Certaines unités sont arrivées du Mont Saint-Aubert, on les voit ici près du moulin. ©ÉdA

Dans la soirée, les tirs d’artillerie redoublent, nos adversaires vident leur fond de tiroir car il y a parfois des fumigènes. Notre médecin nous oblige à porter le masque à gaz et on apprend qu’une contre-offensive anglaise a été repoussée. De 20h à 3 heures du matin, les canons tirent ans interruption.

23 mai. Les Anglais ont décroché et nous partons rejoindre notre unité. Nous empruntons une rue étroite"(rue de l’Écluse)"et l’Escaut est franchi sur une porte d’écluse intacte. Dans la maison du garde-barrière de la voie ferrée de Lille, cinq des nôtres, blessés, ont passé 72 heures à quelques mètres de l’ennemi.. Ils sont évacués. Midi, nous pénétrons dans l’Institut St-Luc ; le matériel laissé par les Anglais est important, il y a même un stock de pommes de terre en boîtes laissé dans la précipitation".

24 mai: Nous quittons Froyennes pour suivre notre destin.