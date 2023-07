La belgitude, tout ce qu’on aime aux Gens d’Ere

Le Mouscronnois Zidkan a rencontré le public sous le chapiteau, suivi par Skarbone 14 sur la scène en plein air.

Pendant que la plaine était animée, les coulisses accueillaient trois groupes. Les artistes se sont mélangés, ont papoté, grignoté, pris quartier dans leurs loges. Étaient présents: Machiavel, incontournable dans le monde du rock, Sttellla et le décalé Jean-Luc Fonck ainsi que Mister Cover, le groupe de reprises fidèle du festival depuis des années.

"Il y a un esprit de famille entre nous", a confié Nicolas Dieu, chanteur de Mister Cover. Et c’est vrai que les liens d’amitié ont été soulignés lors des interviews. On a appris par exemple que Sttellla avait permis la reformation de Machiavel en 1996.

"Jean-Luc Fonck m’avait demandé de venir jouer avec les membres pour l’un de ses événements. Je les ai appelés et ils ont tous dit oui. Cela faisait douze ans qu’on n’avait plus joué ensemble, même si on se voyait toujours", a indiqué Marc Ysaye, batteur du groupe de rock.