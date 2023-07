250 000€ débloqués pour couvrir la Tour Henri VIII à Tournai

La ministre du Patrimoine, Valérie De Bue, a annoncé ce vendredi avoir octroyé un budget de près de 250 000€ pour mise hors eau du monument classé. "La Tour sera protégée des dégâts grâce à une toiture provisoire. La Ville de Tournai a pour objectif, à moyen terme, de réhabiliter le bâtiment et redonner un accès au public. La Ville et l’Agence wallonne du Patrimoine (AWaP) travaillent conjointement sur le dossier des futurs travaux de restauration et de réaffectation".

Cette Tour de deux étages, construite en grès, est le dernier vestige d’une citadelle érigée par les Anglais au 16e siècle. Elle est, par ailleurs, la dernière tour d’artillerie conservée en Wallonie.