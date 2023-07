Surtout, ne touchez pas à ces boîtes noires que vous verrez parfois sur la voie publique à Tournai

Comme nous l’a confirmé Raphaël Godfrin qui, avec Christelle Decottignies, dirige la société Anti nuisible SRL basée à Chièvres, ces boîtes sont bien utilisées dans le cadre de la lutte conter les nuisibles, et dans le cas qui nous préoccupe plus spécifiquement des rats.

La société chiévroise est non seulement spécialisée dans la dératisation, mais également dans la désinsectisation, le dépigeonnage et la désinfection dans l’environnement privé ou professionnel. Elle développe également des activités d’écopatrurage avec des moutons, notamment dans le cadre de la lutte contre la renouée du Japon.

Pour en revenir à ces boîtes noires, si l’on en trouve à Tournai, c’est parce que la société précitée a signé un contrat-cadre avec la Ville (comme avec d’autres également), dans le but de limiter les nuisibles – ou en tout cas reconnus comme tels – aux abords de certains établissements sensibles (des écoles, par exemple).

La société chiévroise met en avant sa volonté de veiller au respect des mesures environnementales et des mesures sanitaires inhérentes à ses activités. Quand c’est possible, elle propose des alternatives "non chimiques", comme le furetage dans le cadre de la dératisation, la nébulisation à froid pour combattre certains virus, la lutte thermique et/ou à la vapeur pour la désinsectisation…