La Borgne Agasse: une tournée avec six dates au fil de l’eau, de Péruwelz à Ath

C’est à bord du Stern, un ancien brise-glace qu’embarquera la joyeuse troupe composée des trois musiciens, évidemment, mais aussi de deux techniciens, d’une intendante et d’une photographe.

Vous n’avez jamais entendu parler de la Borgne Agasse ? Un rapide coup d’œil sur le "pedigree" des artistes qui le constitue devrait vous convaincre de rejoindre leur tournée "au fil de l’eau."

La troupe se compose d’Emeline Tout Court, (vue dans Swing that Bird, Les Compagnons du Temps,…) de Jon Beat (Skarbone 14, Power Shake, Bric & Broc,…) et d’Adrien Guiot (Fracaban, Pyrizein,…). Elle offrira chaque soir et dans un lieu différent, un concert de 60 minutes dans un esprit de guinguette ou de bal aux lampions.

Neuf jours, six lieux, six concerts au rythme doux de la navigation. "Pour aller à la rencontre des gens du coin, nous avons dans notre besace la surprise d’un moment inattendu de musique au bord de l’eau. Pour les musiciens, c’est aussi un cadeau que de s’offrir une tournée au fil de l’eau et de goûter et vivre notre région et le métier différemment", explique l’organisateur, la production "Fête du bruit" soutenue par L’Accordéon moi j’aime et Visit Wapi.

Lyrisme, poésie et voix en harmonie caractérisent les prestations de ce groupe ancré dans la région. Le répertoire fait la part belle à des chansons réputées à l’image de "Ederlezi" mais aussi à des pépites inconnues récoltées auprès du feu lors d’un voyage dans de lointaines contrées orientales. Ce sont ces trésors musicaux glanés qui feront résonner les berges pour une semaine hors des routes asphaltées, sur le pont d’un bateau.