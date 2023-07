La bataille épique entre Peter Pan et Crochet approche

Le spectacle du metteur en scène tournaisien, Luc Petit, et de l’ASBL Les Nocturnales aura lieu du mercredi au dimanche à raison de trois à quatre représentations par soirée (19h, 19h45, 20h30 et 21h15), la dernière étant plongée dans l’obscurité. La Fée Clochette indique déjà que 75% de sa cargaison de poudre magique est réservée. Il en reste, alors qui en veut ?

Péripéties aériennes

Pour incarner les personnages de l’œuvre de James Matthew Barrie adapté par Jean-Louis Godet, toute une joyeuse troupe. Une soixante de comédiens notamment locaux, funambules, danseurs, jongleurs de feu vous mèneront à la tribu indienne de Lily la Tigresse et de son grand chef (Xavier Sourdeau), à l’équipage de ce méchant Capitaine Crochet (Olivier Bonjour) ou encore, aux bêtises des Enfants Perdus.

Sur les traces du garçon volant jusqu’au combat final, les péripéties seront davantage aériennes. Des plongeurs de haut vol ainsi que la compagnie canadienne "The Catwall Acrobats" voyageront dans le ciel.

Toujours dans cette idée de synergie participative et d’intégration, l’organisation met également l’accent sur son étroite collaboration avec les résidents de la Pommeraie et du Saulchoir, autant dans la fabrication de décor que dans la figuration active.

Promotion jusqu’au jour J: 28€/Adulte, 22€/Enfant, 24€/groupe de huit personnes. Restaurant "Les Milles Sabords" avec spécialités italiennes, burgers artisanaux, barbecue. Parking du Château (à proximité du site) et de l’Orangerie (comptez dix minutes à pieds). En cas de forte pluie, les séances peuvent être décalées ou reportées à une autre date si les intempéries sont trop intenses. Séjour glamping possible au sein du domaine de Belœil pour prolonger l’aventure. Pour les personnes à mobilité réduite et groupes de plus de vingt personnes, contact préalable requis à l’adresse info@nocturnales.be. www.nocturnales.be