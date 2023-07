C’est dans une petite boutique de la rue Royale, à quelques mètres du pont Notre-Dame, que François a installé sa cuisine et quelques tables pour recevoir ses clients. Il y prépare des sandwiches pour le moins originaux qu’il a appelés des "briochés". "Ce ne sont pas des sandwiches, ni des brioches non plus, donc il fallait trouver une autre appellation. Ce sont deux tranches de brioches, légèrement moins sucrées que celles que l’on connaît, que je garnis avec des produits frais", explique François.

Des fournisseurs locaux

Le chef s’est inspiré des "lobsters rolls" américains, qui présentent dans un petit pain brioché du homard à la mayonnaise, à la manière d’un traditionnel hot dog. "Ce qui me plaisait c’est la brioche, moelleuse à l’intérieur et croustillante à l’extérieur. De plus le produit fini a un aspect assez esthétique, décrit François. De plus, mon pain-brioche, on ne peut le trouver qu’ici, chez Francook, parce que c’est le boulanger-pâtissier Bruynooghe qui me les prépare. Nous avons collaboré pour élaborer la recette et la forme idéale de la brioche pour composer les sandwiches".

François ne compte pas que Bruynooghe dans ses partenaires locaux. "Je me fournis en fruits et légumes chez Stockman, mon poisson vient de chez Six… D’autres me contactent aussi, comme la Ferme Blanche à Templeuve qui me propose ses jus. Je ne demande pas mieux que de travailler exclusivement avec des producteurs locaux ", assure le spécialiste du "brioché".

Des compositions recherchées

Grâce à ses partenaires, François a composé six sandwiches à la brioche avec des produits frais. Trois froids: le classique jambon fromage revisité avec du beurre à l’ail et du comté ; un végétarien gourmand avec burrata, abricots, tomates confites et pesto ; et le "sea roll", aux saveurs de saumon, d’avocat et bien d’autres légumes.

Quant aux briochés chauds, il y en a un au poulet, un à la saucisse et un au bœuf snacké, le "Francook". "C’est celui qui a le plus de succès, je dirais. J’aime beaucoup le sucré-salé, et ça se ressent dans mes recettes, mais j’essaie de les adapter au mieux au goût du public. Mon préféré reste le Veggie", confie le chef de cuisine.

Bientôt un brioché de la semaine

Bien que depuis son ouverture, Francook connaît déjà un certain succès, François compte bien changer régulièrement quelques briochés de son menu. "J’ai essayé mille recettes avant de me lancer, j’en ai donc beaucoup d’autres en stock !, s’amuse le cuisinier. En hiver, j’imagine très bien proposer quelque chose qui tient un peu plus au corps, par exemple. Actuellement, je propose un plat du jour pour faire plaisir à mes amis qui avaient envie de retrouver quelques-unes de mes recettes chez Francook, mais je pense que je changerai la formule pour un"brioché de la semaine", ce qui permettra un plus grand roulement des recettes, mais aussi de tester les briochés sur le public, avant de les mettre à la carte pour quelque temps".

François prépare également lui-même ses desserts, des tiramisus et des cheesecakes. "J’envisage de me concentrer d’avance sur mon produit phare et proposer prochainement des brioches perdues ", annonce François, déjà prêt à travailler de nouvelles recettes pour le plus grand plaisir de sa récente clientèle.