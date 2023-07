Chancre du centre-ville à Chièvres: un projet de rénovation attend son agrément

Une demande de permis d’urbanisme a récemment été déposée en ce sens par un habitant de Maisières qui projette de le réhabiliter en immeuble de rapport, se déclinant en un rez-de-chaussée commercial et deux logements indépendants dans les étages.

S’écartant des règles urbanistiques régionales en vigueur, le dossier a fait l’objet d’une annonce de projet qui s’est clôturée le 12 juillet dernier. Une disposition légale en raison d’un projet prévoyant l’utilisation d’un crépi rouge en façade, la construction d’une annexe en zone de cours et jardins ainsi que la mise en place d’une toiture à cinq versants et d’une toiture plate. Après consultation de la population, le dossier est désormais dans les mains du fonctionnaire délégué du SPW.

"Une physionomie inchangée"

Composée de deux bâtiments distincts, la structure envisagée ne devrait pas connaître de transformation importante si ce n’est une légère modification de la façade dans la rue Saint-Jean. La porte serait en effet remplacée par une fenêtre s’inspirant des autres baies du rez-de-chaussée tandis que l’accès à la surface commerciale serait conservé à l’angle de la Grand-Place. Afin d’assurer un accès plus sécurisé, l’entrée des appartements serait elle prévue à la rue du Château.

Les baies existantes seraient maintenues dans la configuration actuelle et dotées de châssis PVC. Pour les toitures à versants, des ardoises artificielles de ton gris anthracite remplaceraient les tuiles actuelles et des fenêtres de toit seraient également placées.

Rayon aménagements techniques, les renseignements obtenus auprès de l’administration communale font état d’un chauffage et d’une production d’eau chaude assurés par une pompe à chaleur de type air-air ainsi que d’un système de ventilation mécanique centralisé double flux. Enfin, l’immeuble étant situé en zone d’assainissement collectif, les eaux usées seraient directement rejetées à l’égout sans dispositif d’assainissement individuel particulier.

"Pour un mieux"

Sans préjuger des éventuelles remarques et/ou exigences du fonctionnaire délégué, d’aucuns ne manqueront pas de regretter le maintien de l’emprise du bâtiment ne permettant pas un quelconque élargissement du trottoir, et ce, même si la problématique de son exiguïté n’aurait été reportée que de quelques mètres. Longeant une N525 particulièrement fréquentée, les trottoirs au niveau du goulot d’entrée de la rue Saint-Jean ne permettent en effet, ni d’un côté ni de l’autre, le passage des landaus et fauteuils PMR, les obligeant dès lors à emprunter la voirie.

Quant au déroulement des travaux, aucun renseignement n’est communiqué que ce soit au niveau du calendrier ou du phasage. Si le dossier ne mentionne que la démolition d’une annexe à l’arrière du bâtiment, on ne voit pas, vu l’état du bâtiment, comment échapper à une démolition ne fût-ce que partielle. Couplée à l’installation d’échafaudages pour la reconstruction et à la configuration étroite des lieux, ces travaux devraient poser de gros problèmes de mobilité sur un axe emprunté par les bus du TEC, de nombreux poids lourds et autres voitures. La patience devra être de rigueur tant pour les usagers que pour les riverains. Un mal pour un bien.