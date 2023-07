Tournai: survolez et entrez dans le pont des Trous aux rythmes d’Un vieux grognard de pont , une chanson de Fred Genin (vidéo)

Le cours d’eau en lui-même constitue une scène inédite et exceptionnelle... ©Nicolas Watrin

On en a eu la démonstration avec le défilé des bateaux organisé lors de la fête inaugurale, mais aussi avec la projection d’un mapping retraçant l’histoire du monument qui servait de support aux images. Et puis il y a eu "the" concert de Manu Chao, qui attira sur le même site de nombreux fans du chanteur, un mois plus tard.

Sans oublier les visites organisées sous l’égide des guides de Tournai et qui permirent à de nombreux visiteurs de passer d’une tour à l’autre en franchissant l’arche centrale via une passerelle métallique ajourée offrant une vue sur le cours d’eau quelques mètres plus bas. Cette opération, organisée, elle-aussi, dans la foulée de l’inauguration s’est clôturée à la fin juin. Et si l’on nous répond, à l’Office du tourisme, qu’elle sera vraisemblablement réorganisée dans un avenir plus ou moins proche, on nous précise toutefois qu’aucune date n’a déjà été fixée pour cette reprise.

Le retour du mapping avec le pont comme toile de fond ?

Quand on demande à l’autorité communale quel sera d l’avenir touristique du pont et ses abords, on précise: "différents projets d’animations sont envisagés à court et moyen terme, conciliant la culture, le patrimoine, le tourisme et, bien entendu, le cadre de vie. Ces réflexions sont menées conjointement avec les interlocuteurs concernés, dont l’AWAP, le CGT et, bien entendu, le propriétaire du pont, la Région wallonne."

Bref, ici non plus rien de très concrets à l’heure actuelle. Certes, il est bon, pour les riverains qui habitent sur les quais et pour les oiseaux qui ont réinvesti le Jardin de la Reine que le site puisse aussi jouir d’une certaine quiétude.

Il nous est toutefois revenu, mais ce n’est pas (encore) officiel que l’on devrait revoir d’ici quelques semaines, ou plus vraisemblablement quelques mois, le spectacle de mapping présenté à la mi-avril et pour lequel le pont servait de toile de fond.

Le site est aussi apprécié par les touristes de passage... ©Nicolas Watrin

On pourrait imaginer que cela ne devrait pas poser de problème dans la mesure où le travail de conception est déjà, réalisé et qu’il "n’y a plus qu’à" reprendre l’événement tel quel in situ.

Plus de 1600 passagers ont profité des récentes croisières fluviales qui passaient bien évidemment sous l’arche centrale du pont des Trous... ©EdA

Mais, pour ce type de manifestation, ce sont précisément les prestations réalisées sur le site qui coûtent ; c’est dire qu’il faudra décrocher un budget - voire le soutien de sponsors - pour que le spectacle puisse être à nouveau présenté ; l’autorité communale nous assure qu’elle s’y attelle. Même réflexion pour les croisières fluviales organisées durant 15 jours en mai et qui ont fait le plein avec un total de 1500 passagers (et 150 aînés en plus durant les 3 jours qui leur étaient réservés).

Le premier magistrat tournaisien, Paul-Olivier Delannois, nous a garanti qu’il souhaite qu’il en soit ainsi...

Environ 80 bateaux marchands, sans compter les plaisanciers, passent ici chaque jour dans un sens comme dans l’autre. ©Nicolas Watrin

Pour le reste, qui vivra verra, mais ce que l’on peut aujourd’hui affirmer avec certitude, c’est que les aménagements réalisés autour du pont, rencontrent un succès certain auprès des promeneurs.

Il suffit de se balader dans le coin, sur la rive droite et/ou sur la rive gauche, lorsque la météo est clémente, pour constater que les flâneurs sont plus nombreux que par le passé et qu’il n’est pas rare d’en voir assis sur les gradins.

La chanson que vous retrouverez sur la vidéo accompagnant cet article est l’œuvre de Fred Genin. Il nous a livré ici la dernière version de cette chanson qu’il avait composée en 2019. sur base d’un texte qu’il avait rédigé deux ans plus tôt. En août 2019, nous vous faisions découvrir la première version de cette chanson avec une vidéo montrant la démolition des arches du pont. Vous pouvez la retrouver en cliquant ici…