Ce vendredi, la soirée débutera sportivement. Les participants pourront choisir de prendre part à la balade VTT dans le Pays des Collines, ou à la course à pied de six ou douze km. Les enfants de 6 à 12ans aussi pourront dégourdir leurs jambes lors des courses prévues rien que pour eux, sur des distances de 50 ou 1 500 mètres. Les trois premiers de chaque course seront récompensés lors de la remise des prix qui aura lieu elle aussi dans la soirée.

Enfin, sous les yeux du public, les comités des différents villages s’affronteront lors de plusieurs épreuves surprises prévues entre 19h30 à 21h30.

La soirée dansante, "40ans de hits", commencera sur les coups de 22h, et aura pour tête d’affiche Cherry Moon Trax. "Cette année, nous avons décidé de donner un style plus"rétro"à notre soirée du vendredi, annonce Ludovic Legrand, président de la Jeunesse de Thieulain. Quant au samedi, la musique sera hard style. "

Beach volley et boom des enfants

Le samedi est toujours consacré au très populaire beach volley, "déjà complet depuis longtemps ". Vingt-cinq équipes s’affronteront sur le sable de Thieulain, toute la journée.

De 15h à 18h, c’est la boom des enfants qui battra son plein. "Un moment dédié aux petits de 2 à 12ans pendant lequel nous offrons des barbes à papa et un cocktail (sans alcool bien sûr !). Il y aura une animation DJ, un atelier de grimages, un château gonflable et des mascottes pour animer l’après-midi", explique le président du comité.

Pour les plus grands, les DJ mettront l’ambiance dans le chapiteau à partir de 21h. Parmi les plus connus, on retrouvera aux platines Act of Rage, Papi Jumper, Pat B.

Autocross, stock car, et tracteurs

La grosse journée du week-end pour la Jeunesse de Thieulain reste malgré tout le dimanche avec les nombreuses animations de la journée. Autocross, stock car, balade des tracteurs "ancêtres", concours de traction pour tous les tracteurs confondus, mais aussi pour le public, une course de VTT et une marche dans la matinée.

Pour le midi, il est encore possible de réserver son dîner campagnard, un steak frites salade, au prix de 18 euros.

Pour l’animation musicale, un accordéoniste jouera en après-midi et le groupe de cover Zenith prendra le relais à 21h30 pour clôturer ce week-end de festivités.

Réservation du repas campagnard par téléphone au 0470/32.82.38 avant le 28 juillet.