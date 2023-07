Les gros lapins jaunes se rapprochent de la gare de Tournai

Ici, nos deux gros lapins reposeront dans une pelouse bien verte, quand l’herbe aura poussé bien évidemment. Car, ce jeudi, c’est plutôt dans un champ de boue qu’ils ont été installés, ce qui explique pourquoi l’opération était toujours en cours en fin d’après-midi.

Sachant que ces lapins (en polyester) ont une hauteur de 3,5 m (pour le plus haut des deux) pour une longueur d’environ 4 mètres et un poids de 800 kg, on comprend que les déplacer sur sol glissant se voulait une opération très délicate.

Pour rappel, cette œuvre, signée par l’artiste-designer bruxellois Christophe Lorenz, s’inscrit dans le cadre du projet Interreg France-Wallonie-Vaanderen "Designe in town" dont l’objectif est d’améliorer l’attractivité des centres-villes.

Leur couleur fait furieusement penser à elle d’un astre dont les rayons auraient été particulièrement bienvenus en cette journée grise.