Entre dragon et crapaud géant, un animal fantastique veille sur le quai des Salines à Tournai

Les jeunes ados ont travaillé durant 4 jours, de 10 h à 16 h, sur ce projet. ©Masure 14

C’est la troisième fois qu’une telle expérience est menée par les Mdj précitées dans l’espace public. Souvenez-vous, il y eut les visages en bois, géants eux-aussi, accrochés au monument des Français sur la place de Lille en 2021 et, l’année suivante, une cathédrale en bois de plus de deux mètres de hauteur au pied de Notre-Dame, du côté de la place Paul-Émile Janson. D’aucuns se souviendront que la première initiative donna lieu à quelques critiques ; certains estimaient l’endroit mal choisi pour ce type d’exhibition et qu’il s’agissait là d’un manque de respect pour la mémoire des défunts auxquels le monument rend hommage.

Ce qui a eu pour conséquence que la Ville a demandé aux organisateurs d’éviter ce type de site à l’avenir sans pour autant interdire (fort heureusement) le renouvellement de l’opération.

Au départ, ils voulaient faire un dragon…

"Le concept de ce stage est de permettre aux jeunes de bricoler et de créer tout en ayant une démarche écoresponsable, en travaillant avec des matériaux de récupération (N.D.L.R.: notamment avec le soutien de la Ressourcerie et d’entreprises privées). Il s’agit aussi d’investir l’espace public pour montrer que nous existons et donner une visibilité à la cinquantaine de stages que nous organisons, dont certains en commun avec d’autres maisons de jeunes", nous explique Dominique Stiévenard, animateur à Masure 14.

"Cette année, nous souhaitions montrer qu’il est aussi possible de créer des formes plutôt arrondies, organiques, poursuit l’animateur, d’où l’idée, au départ, de réaliser un dragon."

Si un croquis a bien été effectué avant la mise en place des premières palettes, afin que les jeunes comprennent l’importance de créer une structure de base pour que l’œuvre puisse être montée, la forme de l’animal a évolué au fil du chantier.

Il faut reconnaître qu’il a de la g…. ©EdA

Si bien que le dragon imaginé au départ par les ados, a pris l’allure d’un animal fantastique dont la position laisse penser qu’il est en train de sortir de sa tanière. Libre à chacun d’imaginer à quoi il ressemble en définitive.

L’œuvre est plutôt réussie et force d’autant plus l’admiration qu’elle a été montée en 4 jours seulement (entre 10 et 16 h) par les jeunes stagiaires.

Comme les sculptures précédentes, celle-ci devrait rester en place jusqu’à la fin l’opération l’Art dans la ville prévue en octobre prochain.

Pour la petite histoire, on notera que, si les visages en bois réalisés lors de la première initiative du genre en 2021 ont été conservés, ce ne fut malheureusement pas possible pour la cathédrale en bois. On ignore si le "dragon des Salines" pourra quant à lui être préservé, ou pas.

Et pourquoi pas dans la cour de l’Hôtel de ville où sa présence inciterait sans nul doute certains visiteurs à pousser la porte du musée d’Histoire naturelle pour découvrir d’autres animaux tout aussi fantastiques qui y sont abrités ?