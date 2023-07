L’étang de pêche du parc d’Estaimbourg fermé jusqu’au 4 août

Les pêcheurs qui ont l’habitude de taquiner la carpe et d’autres poissons de l’étang situé dans le domaine de Bourgogne sont privés de leur passion. En cause, et comme l’ont révélé des analyses de l’eau et l’examen des animaux morts, un virus qui a décimé la population du plan d’eau : des centaines de poissons sont morts ces derniers jours.