Après l’accident causant la mort de cinq personnes, le bourgmestre demande une étude de l’échangeur de Marquain

Comme nous l’avions relaté dans nos pages de ce samedi 22 juillet, l’échangeur de Marquain, au bout de l’E403, a déjà été le théâtre de plusieurs accidents graves. Pourtant, selon la Sofico, il n’y a pas eu de réclamation spécifique pour améliorer cette bretelle d’autoroute vraisemblablement dangereuse. "Le réseau est constamment scruté par nos équipes en fonction des demandes. Concernant Marquain, il n’y en a pas eu, et aucun chantier de réaménagement n’est prévu à son sujet dans le cadre du Plan Infrastructure et Mobilité Pour Tous 2020-2027, indique Corentin Vuylsteke, adjoint en communication à la Sofico. Les équipes me confirment que les courbes des bretelles de l’échangeur sont classiques et que la limitation de la vitesse à 50 km/h à l’approche de celles-ci permet d’y assurer la sécurité. Aucune modification de l’échangeur au niveau de ces sorties n’est donc à l’ordre du jour."