Horrible meurtre à Chapelle-à-Wattines : L’Espagnol, la tête fracassée, a été retrouvé mort dans un champ près du calvaire des Conscrits

Plus précisément à Ath où il s’installe et développe une activité artisanale, fabriquant des nattes, des paillassons et des claies d’osier, avec une dextérité qui lui vaut un certain succès. Après son mariage avec Thérèse de Dessus-les Moustier (l’orthographe de ce nom, comme celle de la plupart des noms propres, varie d’un article à l’autre, voire également dans le même texte), le couple s’installe dans une coquette demeure de Chapelle-à-Wattines.

La convention de la mort pour un viager

La plupart des échanges entre les différents protagonistes de ce funeste projet se sont déroulés dans un bistrot qui était situé sur la place du village. ©EdA

À la demande de Jean-Baptiste de Dessus-les-Moustier, son neveu et filleul, l’Espagnol accepte de céder un bien selon une convention actée par un notaire et par laquelle le premier s’engage à prendre à sa charge une créance de 1600 francs affectée sur l’immeuble, mais aussi de loger, d’entretenir et de nourrir le vendeur et sa femme durant toute leur vie, et de leur payer une rente viagère annuelle de cent francs.

Mais peu de temps après la signature de cette convention, Jean-Baptiste éprouve le sentiment qu’il s’est fait avoir et il nourrit envers son oncle une animosité qui ne fait que grandir au fil du temps. Une situation d’autant plus difficile qu’entre-temps, le neveu s’est installé chez l’oncle et vit quotidiennement avec lui.

La rancœur est telle que Jean-Baptise n’hésite pas à affirmer à plusieurs reprises, devant témoins de surcroît, qu’il serait prêt à débourser jusqu’à la colossale somme de 100 francs pour qu’on le débarrasse de son encombrant et coûteux parent.

Jean-Baptiste va même jusqu’à proposer à un collègue de travail de se charger de la salle besogne ; une offre que son interlocuteur décline estimant qu’elle est trop risquée.

On imagine que les conversations concernant ces macabres transactions se voulaient d’autant plus débridées qu’elles se déroulaient sur fond d’ivrognerie, dans l’un des bistrots que fréquentaient alors assidûment les différents protagonistes.

Un cousin peu scrupuleux accepte l’horrible mission

Désiré Ponchau, cousin de Jean-Baptiste, finit par accepter l’offre. Au rabais !

Le crime a été commis non loin du calvaire des Conscrits dont il ne reste qu’une chapelle aujourd’hui. Le calvaire en lui-même a été transféré dans l’église. ©EdA

Pour 50 francs, il tue, avec une rare sauvagerie, l’Espagnol, avec lequel il trinquait moins d’une heure auparavant au comptoir de l’estaminet Gossart, près de l’église. François Adria quitte le bistrot vers 10 h du soir le dimanche 4 mars, un quart d’heure après son assassin. En réalité, ce dernier attend sa future victime au détour d’un buisson épineux, dans le champ Desmottes, non loin du calvaire des Conscrits. Quand l’Espagnol arrive à sa hauteur, Ponchau frappe au moyen d’une pierre placée dans une chaussette et il achève sa sale besogne avec une autre pierre, fracassant les os du crâne de l’Espagnol.

Ce dernier mettra toutefois plusieurs heures à mourir dans une agonie atroce. Son corps n’est découvert que le lendemain, le lundi 5 mars, par un ouvrier de passage. Les deux auteurs sont rapidement arrêtés ; tout les accable et s’il fallait une preuve de la culpabilité de l’auteur, la seconde chaussette bleue, faisant la paire avec celle abandonnée sur la scène du crime, est retrouvée lors d’une visite domiciliaire chez Ponchau.

Quant au mobile, dans le chef de Jean-Baptiste, il est clair: ce dernier a suffisamment exprimé le souhait de se débarrasser définitivement de cet oncle devenu trop coûteux pour que le doute ne soit plus permis sur sa culpabilité. Le 15 mai 1866, les deux hommes sont condamnés par la Cour d’Assises du Hainaut, à avoir la tête tranchée sur une place publique de Mons. Une peine commuée quelques semaines plus tard en travaux forcés à perpétuité. Le transfert des détenus vers la prison de Gand est programmé pour la rentrée de 1866, mais on apprend, le 12 août, que Jean-Baptiste de Dessus-les-Moustier vient de décéder des suites d’une maladie à la prison de Mons.