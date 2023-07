À St -Henri Comines, dans les coulisses du tournage du film de Gilles Lellouche (photos)

Pour l’architecture et le décor de l’école

En immersion, voici quelques jours, nous avons assisté au tournage de ce qui est l’adaptation d’un roman de l’Irlandais Neville Thompson. Un budget de 32 millions d’euros, 18 semaines de tournage et 3 000 figurants !

En juillet, Gaël Ooghe multiplie les casquettes: directeur, aide-régisseur mais aussi acteur. ©ÉdA

À la réalisation: Gilles Lellouche, qui a coécrit le scénario avec Audrey Diwan. Le tournage a essentiellement été réalisé en France, mais l’architecture et le décor de l’institut Saint-Henri ont fait mouche.

"On peut parler de coup de chance, explique Gaël Ooghe, directeur adjoint de l’école. Le Lillois Nicolas Turek, repéreur de décors, a cherché sur internet une école style années 80, à 30 kilomètres maximum de Lille. Il est tombé sur notre site, où se trouvent une vidéo et des photos. Il a débarqué à l’improviste et a eu un coup de cœur. Par la suite, une équipe de sept personnes est arrivée de Paris avec, sous le bras, le cahier des charges. À peu de chose près, l’école correspondait à ce qui était demandé: une classe avec vue sur un toit, un mobilier années 80, une chapelle, une cantine un peu rétro, etc. À deux reprises, Gilles Lellouche est venu en repérage."

Quelques voitures d’époque, pour mieux se replonger dans les années 80. ©ÉdA

Concrètement, le site a subi peu de transformation: "Le lettrage Saint-Henri, le panneau lumineux et le crucifix du réfectoire ont été enlevés. Nous avons une classe qui convenait parfaitement, sauf que les châssis étaient en double vitrage. Il a suffi aux décorateurs de coller une baguette de bois sur les montants."

De quoi cela parlerait-il ?

Un plongeon dans le passé! ©ÉdA

Le scénario: en 1984, deux adolescents tombent éperdument amoureux malgré leurs origines sociales opposées. Leur idylle est impossible et le récit s’étend sur 20 ans. Dans les rôles principaux: Adèle Exarchopoulos et François Civil qui, dans leur jeunesse, sont remplacés par Mallory Wanecque et Malik Frikah. Benoît Poelvoorde, Alain Chabat, Vincent Lacoste, Jean-Pascal Zadi, Elodie Bouchez et Karim Leklou participent à l’aventure.

Il faudra se montrer patient pour voir le résultat de cet intense travail puisque la sortie est annoncée pour le 16 octobre 2024.

Courtes vacances pour le directeur adjoint de l’école !

Gaël Ooghe reste sur le pont quand les caméras tournent: "Grâce à une oreillette, la régie peut m’appeler en permanence. J’essaie de faire de mon mieux pour répondre aux demandes. L’équipe, composée d’une cinquantaine de personnes, est vraiment très professionnelle, mais aussi très accessible et très sympathique. Mêmes caractéristiques pour Gilles Lellouche, qui vit vraiment son métier. Il est fascinant de percevoir les aspects techniques, la précision et le souci du détail ! En moyenne, pour 9 heures de travail par jour, l’équipe garde trois minutes de film !"

L’équipe technique ayant pris possession de l’une des classes de l’école. ©ÉdA

Un réel plaisir pour lui de passer une bonne part de juillet dans son école: "Beaucoup de nos élèves sont figurants ; ce qui constitue pour eux une expérience unique, inoubliable. Certains m’ont dit qu’ils adoraient cet univers et se présenteraient à d’autres castings. C’est aussi une façon de faire connaître l’école."

Quand les voitures d’époque font leur cinéma

Citröen Visa ou CX, Peugeot 505, Renault Fuego, etc.: des voitures d’un autre temps garées à Saint-Henri. Des passionnés les bichonnent !

Francis Dellerie est entouré de deux membres de l’association qu’il a fondée. Il agit pour conserver le patrimoine roulant. ©ÉdA

Le décor années 80 du film "L’Amour Ouf" tourné à Saint-Henri est l’occasion de donner un air rétro au parking de l’école, rue du Commerce. La production a fait appel à l’association "Les Brigades de l’AA", qui regroupe des amateurs de vieux tacots ayant le souci de conserver le patrimoine roulant.

"J’ai fondé l’association en 1998, explique Francis Dellerie, qui en est toujours le président et qui habite Lumbres, près de Saint-Omer. Nous avons construit un espace musée où nous stockons les véhicules de l’association ou ceux des adhérents. Notre premier objectif est de conserver et restaurer le patrimoine automobile. Nous possédons un fichier d’environ 600 voitures. Et, auxiliairement, nous les mettons à disposition pour tourner les films d’époque. Concrètement, la production nous a demandé de fournir dix véhicules qui roulaient en 1984. Nous envoyons un mail à nos adhérents et dix personnes se présentent à l’endroit indiqué, le jour souhaité. Chaque conducteur touche 180 € par jour. Personnellement, je possède 26 véhicules et, aujourd’hui, j’ai choisi de prendre la route en Renault Fuego."

Comme le Nord-Pas de Calais est attractif pour le cinéma, les demandes affluent: "Nous avons tourné dans"Bienvenue chez les Ch’tis"où l’on avait mis à disposition une Renault 4L et une Renault 5. Nous avons aussi tourné dans les dizaines d’épisodes des"Petits meurtres d’Agatha Christie". Nous possédons des mobylettes, des vélos, etc. Par contre, comme nous n’avons pas de cars scolaires, nous avons fait appel à une société de la région de Strasbourg spécialisée en bus et camions d’époque. Ce sont deux cars Saviem E7, l’un de 1973, l’autre de 1974. Tous deux étaient encore en fonction en 1984 ! En tout, cette semaine, nous fournissons 43 véhicules différe nts ! C’est un record !"

L’association veille à changer les plaques d’immatriculation: "Dès que nous arrivons sur place, nous décrochons la plaque officielle et accrochons celle de l’époque concernée. Et nous n’oublions pas de coller la vignette de l’année !"

Un fort sentiment de nostalgie

Et il faut être sacrément passionné pour faire la route, l’un des conducteurs venant de Boulogne-sur-Mer, et rester à disposition toute la journée près de son véhicule !

Francis Dellerie, qui a exercé la profession d’ingénieur en cimenterie, nourrit une passion pour les marques d’avant-guerre qui ont disparu: les Chenard et Walker, les Mathis, les Licorne, etc. "Elles représentent une époque révolue ! D’évidence, la passion pour un tacot marche surtout au coup de cœur ! Mon grand-père possédait une Citroën type C4: dès que j’ai pu, j’ai voulu en acquérir une ! J’ai acheté une Peugeot 202 de 1938 car le jour de ma communion, en repartant, mon oncle, qui roulait dans un tel véhicule, a eu un accident qui l’a détruit. Des années plus tard, j’ai été lui montrer ! Derrière chaque véhicule que nous retapons, il y a une histoire."