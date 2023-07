500 morceaux de pierre bleue dans l’oeuvre étonnante du parc Crombez à Tournai (vidéo)

Rue Royale, il ne reste que quelques finitions à réaliser. On sait désormais circuler en voiture ou à vélo autour de la place Crombez, et s’y stationner (en zone bleue actuellement). Il reste encore des lampadaires à connecter, du mobilier urbain à fixer, un petit terrain de jeux pour enfants à aménager entre les avenues Van Cutsem et des Frères Haeghe. Plantations et arbres seront mis en place dans quelques mois quand les conditions climatiques seront idoines.