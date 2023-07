Plum’Elia le nouvel incontournable des mariées à Tournai

Dans sa boutique, elle propose évidemment un service de maquillage pour de l’évènementiel, mais également de la coiffure de mise en plis (chignon, boucles, attaches...). "Avant, je me rendais systématiquement à domicile. Désormais, je peux recevoir mes clientes pour les essais et je me déplace que pour le jour-J. Cela aura pour conséquence que la boutique fonctionnera avec des horaires flexibles, mais je les communiquerai chaque semaine sur ma page Facebook", explique la jeune femme.

Un concept tout en un

Elia n’a pas souhaité proposer uniquement les services classiques. Elle a poussé son concept encore un peu plus loin. "Lorsque je maquillais et coiffais pour des mariages à domicile, il arrivait souvent que l’on me demandait si j’avais à ma disposition des fleurs pour compléter la mise en beauté. C’est pourquoi je me suis lancée en octobre 2022 dans les fleurs séchées. J’en propose désormais dans la boutique. On peut en mettre dans les cheveux ou en faire des bouquets, je permets aussi aux clients de réaliser leurs propres compositions."

Elia vend également des bijoux qu’elle sélectionne avec soin. "J’essaie de dénicher des bijoux qu’on ne voit pas partout. Généralement, je les choisis dans un style classique et doux", décrit Elia.

Plum’Elia propose en plus des petits éléments de déco pour la maison ou des évènements, tels que des bougies, des paniers, des statuettes... "Avoir cette seconde corde à mon arc me permet de combler la période creuse où moins de mariages se célèbrent", confie Elia.

Des ateliers autour des fleurs séchées

Cette boutique tout en un est donc composée d’une partie magasin, d’un petit coin maquillage et coiffure, mais aussi d’un coin convivial où l’on retrouve une grande table. "Dans cet espace, j’ai l’intention d’y organiser des ateliers autour des fleurs séchées. Cela peut être une chouette activité pour un enterrement de vie de jeune fille, ou un anniversaire. Actuellement, je sais que beaucoup de monde est parti en vacances, donc je n’ai pas encore prévu d’atelier. Je lancerai cette nouvelle activité fin août, début septembre", annonce Elia.

L’ouverture de Plum’Elia a eu lieu samedi 15 juillet, mais la patronne souhaite réaliser un coup d’envoi en grande pompe. "Il y avait une cinquantaine de personnes pour l’ouverture, mais je veux organiser une vraie fête d’inauguration en septembre, au retour des vacances! " Elia communiquera la date de l’événement sur ses réseaux sociaux.

Page Facebook : Plum’Elia