Famille décimée à Marquain: des funérailles à titre exceptionnel dans la cathédrale Notre-Dame à Tournai

Des Tournaisiens se souviennent cependant que des cérémonies furent programmées sous nos cinq clochers durant la seconde guerre et, ce, jusqu’avant la fin des années 60. En réalité, le transept Nord de la cathédrale faisait alors office d’église paroissiale du centre de Tournai dans l’attente de la reconstruction de l’église Saint-Quentin démolie lors des bombardements.

La cathédrale avait, elle aussi, en partie été détruite par les bombes, mais les autorités de l’époque firent diligence pour rendre certains espaces de l’édifice rapidement accessibles aux paroissiens.

Pour certains membres du clergé

Comme nous le confirme l’abbé Michel Vinckier, recteur de la cathédrale, "les funérailles à Tournai ne se célèbrent pas à la cathédrale mais dans les diverses églises paroissiales, appelées désormais"clochers". Sont célébrées habituellement à la cathédrale les funérailles des évêques, des chanoines, parfois de certains anciens vicaires de l’évêque…"

Ainsi, par exemple, pour ne parler que des cérémonies les plus récentes, les funérailles de Monseigneur Charles-Marie Himmer y furent célébrées le samedi 15 janvier 1994, celles du chanoine Jean Dumoulin, le samedi 21 janvier 2012, et, plus récemment, celles du cardinal Julien Ries, le 2 mars 2023.

Par contre, les funérailles du 99e évêque de Tournai, Monseigneur Huard, décédé peu après ses 25 ans d’épiscopat, furent célébrées en l’église Saint-Jacques, le 11 octobre 2002.

Cela, parce que la cathédrale était inaccessible en raison des travaux de restauration dont elle faisait l’objet.

Comme l’explique notre interlocuteur, pour la cérémonie programmée ce jeudi à 10 h, "il s’agit cette fois-ci d’une demande particulière en raison d’un très grand nombre de personnes pressenties vu la tragédie particulièrement douloureuse".

On peut en effet imaginer que, vu la notoriété de la famille et de son capital sympathie auprès de la population, de nombreuses personnes tiendront à venir lui rendre un dernier hommage.