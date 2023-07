C’est l’été, on prend l’air : à Thuin, des jardins suspendus pleins de surprises à une heure de la Wapi

Située à une heure environ de la Wallonie picarde, la ville de Thuin ne manque pas de charme. Trois promenades permettent d’en découvrir quelques facettes les plus remarquables: la cité médiévale (deux kilomètres environ), la vie batelière (un kilomètre et demi en bas de la cité), et les jardins suspendus (trois kilomètres). Nous avons choisi de réaliser cette dernière, parce que c’est la plus longue et parce qu’elle est unique en son genre: les jardins suspendus sont reconnus Patrimoine exceptionel de Wallonie.