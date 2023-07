Une première à succès pour la première "Boum du 20" à Mouscron

L’événement, voulu familial, proposait des chansons s’étalant des années 80 à 2010. Celles-ci étaient reprises en chœur par petits et grands, mêlant çà et là quelques pas de danse endiablés. "Nous avions à cœur que cette boum d’un soir soit familiale pour que tout le monde puisse y trouver son compte, notamment au niveau des karaokés organisés. Un titre de rap a d’ailleurs été diffusé et vite coupé, car pas en adéquation avec le thème de la soirée !", commence Steve Mercier, organisateur aux côtés de Cédric Jouen, tous deux nés en 1984 et qui se connaissent depuis la 3e maternelle.

Débordés, mais heureux

Sollicités de toutes parts, les organisateurs n’avaient que très peu de repos ce jeudi soir. Et malgré des courses aux quatre coins du site, le sentiment était plus que positif. "En tant que Mouscronnois, c’est une véritable fierté pour nous d’avoir organisé cette boum. C’était un pari, une promesse et elle a été tenue avec succès. Nous sommes heureux du résultat, avec à vue d’œil de 3 000 à 4 000 personnes au moins qui se sont réunies sur la Grand-Place", sourit Steve.

Mais malgré un succès sans conteste, l’heure sera à la réflexion pour une nouvelle édition en 2024.

On verra ! Nous allons déjà nous remettre de ce jeudi et du festival organisé vendredi dans le parc à l’occasion de la fête nationale. Cela nous a pris trois mois de préparation intensive en partenariat avec la Gestion Centre-Ville, le Syndicat d’initiative et la Ville, à raison de deux à trois réunions par semaine. Je pensais avoir l’occasion de travailler dans mon bar, ma femme m’avait pourtant prévenu que je ne pourrai pas servir une bière. Et elle avait raison, c’est du boulot d’être organisateur !", plaisante le gérant du bistrot"La Paix".

Nul doute qu’après une telle ambiance au centre-ville, les Mouscronnois seront demandeurs d’une seconde édition, mettant la pression sur Steve et Cédric !