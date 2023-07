Timcee au festival Les Gens d’Ere, juste après Henri PFR (vidéo)

Comment en est-il arrivé à se trouver derrière une platine de DJ ? "Vers 18-19 ans, j’ai fait partie d’organisations de soirées au cours desquelles j’ai vu pas mal de DJs faire chanter et danser les gens dans une folle ambiance. Ça m’a donné envie de m’y mettre aussi derrière mes platines. J’ai commencé le DJing en 2017 lors d’occasions festives, sur les quais de Tournai notamment, et j’ai finalement décidé de produire mes propres musiques. C’est incroyable cette sensation de voir les gens bouger sur ses sons et ses arrangements".

La passion du DJing depuis 2020.

Le premier single de Timcee, "Just dont be up", est sorti en 2020. Plusieurs morceaux ont suivi, avec une maison de disques italienne dans un premier temps. Plus récemment, il y a trois semaines, avec "Future house cloud", une grosse maison de disques allemande, est sorti Googbye. "Au travers de ce titre, je voulais exprimer un ressenti après avoir pris du recul par rapport à ma passion: je ressentais le besoin de me remettre en question, de recentrer mes objectifs, de savoir vers quoi je voulais m’orienter. Ce titre a été playlisté dans beaucoup de pays du monde sur Spotify, c’est très encourageant". Voici quelques jours, est sorti "Raise me", morceau également disponible sur la plupart des plateformes de streaming et repris sur la playlist internationale "Summer vibes" cumulant plus de 37 000 abonnés.

"Je jouerai en live avec un pad électronique et une batterie"

Timcee travaille depuis trois semaines son set du festival Les Gens d’Ere. "On pense qu’être DJ c’est juste chipoter à des boutons autour de platines. C’est bien plus que ça: je choisis des morceaux de mon répertoire, je remixe des morceaux d’amis, je fais en sorte que mon set soit bien linéaire. À Ere, je ne viendrai pas juste avec une clé USB. Je m’adapterai à l’esprit du festival, avec un public assez hétéroclite et de tous âges, où des groupes invités comptent plusieurs musiciens. Je me produirai en live avec un pad électronique et une vraie batterie sur certains morceaux".

Timcee est programmé sur la grande scène aménagée en plein air, après qu’Henri PFR aura surchauffé le chapiteau. Ça ne l’impressionne pas ? "Au contraire, ça me stimule énormément et c’est un moment que j’attends avec impatience et que je vivrai avec une certaine émotion. L’été passé, Henri m’avait invité en backstage à Ere après son set à Tommorowland. On ne s’était jusque-là pas rencontrés, j’avais juste remixé une de ses musiques. C’est complètement fou ce qui m’arrive: j’étais ici l’an passé en tant qu’invité et cette année je serai sur scène, à la maison, pour clôturer le festival après Henri. C’est une vraie chance pour moi de faire partie de cette belle affiche du festival au côté de quelques grands noms".

Le DJ tournaisien jouera à Ere le morceau "Love’s in the air" 24h après sa sortie, la veille. "Un clip va sortir, on a déjà réalisé quelques images à Bruxelles avec la maison de disques. Et une partie du clip sera tournée à Ere en direct de mon set".

www.lesgensdere.be