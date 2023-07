Tournai : un véhicule SMUR des plus à la pointe pour le CHWapi

Cela faisait 18 mois qu’il était en préparation. Les équipes concernées par le service mobile d’urgence et de réanimation ont travaillé main dans la main pour imaginer un outil de travail à la hauteur de leurs besoins. Par les expériences de terrain des uns et des autres, les urgentistes ont déterminé les améliorations qu’il fallait apporter au précédent modèle. "Nos priorités étaient un chargement plus adapté du matériel pour une meilleure efficacité sur le terrain ; un véhicule davantage surélevé pour être plus visible au sein de la circulation ; mais aussi plus puissant pour des accélérations franches ; et plus sûr ", indique Vincent Loncke, infirmier chef de l’unité urgences-SMUR.

Une technologie de pointe

C’est pourquoi a été choisi le plus gros SUV de la gamme de BMW pour remplir ces fonctions. Cette voiture possède six cylindres, 350 chevaux - l’ancien véhicule en avait 190 - et peut reproduire une marche arrière (de manière automatique) sur les 50 derniers mètres effectués, "un véritable plus dans les petites impasses tournaisiennes ", commente le concessionnaire. Ce SUV a dû être doté de lumières led pour signaler sa présence au loin. On en retrouve sur la rampe du toit, mais aussi sur les rétroviseurs et la plaque. Enfin, BMW a intégré une sirène électronique très puissante pour compenser la classique.

Le petit plus et non des moindres est le SDS to GPS qui permettra via un message électronique d’envoyer directement dans le GPS de la voiture, l’adresse exacte où les infirmiers devront se rendre.

Un coffre pensé pour l’efficacité

En plus d’une technologie de pointe, ce qui emballe le plus les urgentistes, c’est le coffre. Celui-ci a été pensé spécialement pour eux avec un tiroir mobile où sont installés dans l’ordre de priorité le matériel dont ils ont besoin. "Tout d’abord, nous avons voulu regrouper nos outils dans des sacs à dos et non plus dans des valises pour les porter plus facilement. Dans la voiture, nous avons placé le matériel du médecin à droite dans le coffre, et celui de l’infirmier à gauche, selon nos réflex des sorties de véhicule (le médecin ne conduisant généralement pas). Les compartiments sont disposés à notre hauteur, contrairement à notre véhicule actuel où il faut nous baisser et soulever parfois des valises lourdes. Dans ce coffre, on retrouve également un plan de travail où nous pouvons déposer notre matériel comme bon nous semble", explique Vincent Loncke.

La direction du CHWapi a annoncé à son équipe d’urgence-SMUR qu’un second véhicule similaire a été commandé et qu’il arrivera d’ici l’année prochaine.