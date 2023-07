Dessus et dessous de la carrière de Barges à Tournai, le plan d’eau vu du ciel par drone et dans les profondeurs par des plongeurs (vidéos)

Il faudra attendre l’année 1926 pour que des bâtiments, ainsi que des fours traditionnels et verticaux, soient construits. Ces derniers, fabriqués en Allemagne, constituent une nouveauté et une véritable curiosité. Cette technique permet d’atteindre des températures plus élevées qu’avec des fours classiques ; les fours verticaux sont idéals pour la fabrication de ciment Portland artificiel qui forge la renommée de la cimenterie Delwart. En plein essor, cette dernière donne du travail à près de 170 personnes.

En 1954, la carrière a été totalement submergée et est devenue inexploitable. ©Nicolas Watrin

En 1954, la carrière est totalement submergée et devient inexploitable. La société est alors rachetée en 1957 par la Compagnie des Ciments Bataille avant de fermer définitivement ses portes en 1962.

En 2009, la Spaque (Société publique d’aide à la qualité de l’environnement) entame des travaux d’assainissement des sols totalement clôturés en 2011. Ces derniers se sont notamment traduits par des opérations de débroussaillage, de déboisement et de dessouchage de l’ensemble des zones de travail et de leurs pistes d’accès ainsi que l’excavation et l’évacuation des terres polluées vers des centres de traitement agréés,

Un site d’environ un hectare et demi divisé entre deux propriétaires

Aujourd’hui, le plan d’eau a été aménagé pour accueillir les plongeurs qu’ils soient amateurs ou professionnels. ©Nicolas Watrin

Comme l’indique l’intitulé de notre rubrique, c’est au plan d’eau que nous nous intéressons dans cet article.

Le site Delwart, d’une superficie d’environ 1,5 hectare, est partagé entre deux propriétaires: d’une part la Ville de Tournai à qui appartient la carrière immergée que l’on appelle "Barges" mais qui devrait en réalité porter le nom de la société Delwart.

Pour revoir à quoi ressembler le site industrie avant le développement du projet immobilier et se plonger dans les profondeurs de la carrière submergée, visualiser cette vidéo réalisée en 2017 par le vidéaste dottignies, Philippe De Korte, et son équipe:

La carrière de Barges originelle étant quant à elle située de l’autre côté du pont à Rieu et a servi longtemps de décharge à ciel ouvert avant d’être immergée à son tour. L’autre partie du site, dominée par une tour qui abritait jadis les célèbres fours verticaux, appartient à un privé qui y développe un projet immobilier comprenant une trentaine de logements et plusieurs lofts. Un chantier auquel nous consacrerons ultérieurement un article.

Un centre d’activités subaquatiques pour la plongée loisir et pro

De nombreux adeptes de la discipline viennent ici parfaire leur formation et/ou former d’autres plongeurs. ©EdA

Depuis 2005, c’est l’Association tournaisienne de plongée (ATP), une ASBL composée de représentants des différents clubs subaquatiques tournaisiens, qui gère le site pour la plongée loisir dans le cadre des règles établies par la LIFRAS (Ligue francophone de recherches et d’activités sous-marines).

La priorité étant de faire respecter les consignes de sécurité qui régissent la pratique de cette discipline.

La carrière de Barges abrite une faune et une flore particulièrement riches, d’autant plus que la pêche est interdite sur le site. ©EdA

Avec (actuellement) ses 48 mètres de profondeur (le niveau de l’eau pouvant varier, notamment en fonction de l’importance des précipitations), l’existence d’une flore et d’une faune variées (brochets, carpes, koï, silure, écrevisses qu’il est interdit de pêcher) et plusieurs possibilités de mise à l’eau, dont une accessible pour les enfants et/ou plongeurs souffrant d’un handicap, la carrière de Barges est devenue au fil du temps un terrain d’entraînement mais aussi un site de découvertes incontournable pour les adeptes de la discipline.

C’est l’Association tournaisienne de plongée (ATP ASBL) qui gère le site pour la plongée loisirs et qui a réalisé les infrastructures spécifiques pour la pratique de la discipline. Celles-ci sont mises à la disposition des pratiquants de la plongée loisir, mais aussi des professionnels venus des 4 coins du pays, et parfois aussi, de l’étranger. ©EdA

Elle est aussi fréquentée par de nombreux professionnels - pompiers-plongeurs, forces spéciales, militaires, démineurs - soucieux de s’entraîner ou de parfaire leur formation.

Des activités parfaitement compatibles avec le développement du site privé qui voisine le plan d’eau en raison de leurs caractères silencieux et environnemental.

Les infos sur l’ATP et contacts sont repris sur le site de la Lifras, en cliquant Ici.