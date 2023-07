De la rue Albert Ier à la Grand-Place, les stands de seconde main et commerces spécialisés dans le textile habilleront le cœur de la ville.

À 14h, ce sont les enfants qui trouveront leur bonheur avec l’ouverture du champ de foire et des activités gratuites mises en place par le service de l’accueil extrascolaire "La Ré-Création" dans le parc communal.

18h, heure de la programmation musicale ! La scène accueillera: Samuel Thaon, membre du conseil communal des enfants l’an dernier et amateur de la parade de Noël. Stéphane Baert, DJ tournaisien. Two Dots, duo belge qui a fait parler de lui grâce à sa reprise de "Don’t worry be happy". Mind2Mode, tribute britannique inspiré de Simple Minds, U2 et Depeche Mode.

Enfin, vers 22h30, Michael Jones et ses "friends". Ensemble, ils reprendront les classiques du chanteur emblématique Jean-Jacques Goldman.

À minuit, un feu d’artifice doublé d’un show laser clôturera la soirée.

Centre-ville exclusivement piétonnier. Trois bars à disposition tenus par les clubs sportifs locaux.