Après le drame de Péronnes, des mesures prises lors des festivités du Tournaisis face au risque de vengeance

En ce début de semaine, un motard qui présente sur Facebook comme membre des Bandidos a diffusé des propos menaçants à l’égard de ceux qui ont enlevé la vie à "son ami". Quelques phrases qui en disent long sur sa volonté de vengeance se terminent par ces quelques mots glaçants: "La partie peut commencer".

S’agit-il du Bandidos frappé au marteau samedi sous le chapiteau ? La police fédérale enquête sur ce message et sur le profil qui l’a posté. Le Parquet de Tournai-Mons a transmis l’information aux autorités administratives, entendez les bourgmestres des communes potentiellement concernées, pour les aider à mesurer le degré de menace pour la sécurité publique.

Une présence policière accrue

Ce mercredi matin, justement, les bourgmestres des quatre communes de la zone de police du Tournaisis étaient réunis pour envisager les mesures à prendre à court et moyen terme. Trois d’entre elles sont directement concernées: Antoing où le drame a eu lieu, Brunehaut parce que la victime y est domiciliée (à Rongy exactement) et Tournai qui a déjà été le théâtre de plusieurs faits extrêmement violents ces dix-huit derniers mois. "C’est grâce à la vigilance de la police, aidée par les caméras installées en ville, que nous avons pu éviter un drame sur la grand-place de Tournai alors que des membres d’une bande voulaient en découdre avec une autre", rappelle Paul-Olivier Delannois, bourgmestre de Tournai.

Ce mercredi, à la réunion des bourgmestres, prenaient part aussi le commissaire divisionnaire ff de la zone, le directeur des opérations et des membres de la police fédérale. "Nous avons pu ainsi avoir une photographie de la situation, dans notre région et ailleurs, sur cette problématique de la violence entre bandes de motards", explique M. Delannois, selon qui le partage d’informations va s’intensifier entre la police locale et les collègues de la fédérale, voire avec d’autres zones de police. "Car un fait qui se produit à un endroit peut avoir des répercussions ailleurs".

Dès le week-end prochain, et cet été, avons-nous appris, il y aura une présence policière plus marquée lors de festivités et manifestations. "Ça aura des conséquences en heures supplémentaires et un coût non négligeable, mais nous voulons prendre nos responsabilités. Un bilan sera effectué en fin d’année".

Une même philosophie sera de mise au sein des quatre communes en matière préventive. "Sur la base d’une série d’éléments et en affinant l’analyse de risques, les sociétés de gardiennage engagées lors d’événements importants seront autorisées à fouiller assez largement les membres du public, présents de façon individuelle ou en groupe. Notre volonté, en tout cas, est de faire en sorte que les festivités qui ont lieu sur nos territoires ne soient pas à la merci de ces groupes violents". C.Ds