Une foule d’activités organisées par la Maison des jeunes

Le mardi 25 juillet, de 13h à 17 h, la MJ Mobile sera à Péronnes. Participez à un tournoi de "Mario Kart" sur "Nitendo Switch". À partir de 11 ans. PAF: 3 €. Le mercredi 26 juillet, de 10h à 17 h, peinture sur supports et accueil libre à la MJ Antoing. Dès 10 ans, maximum de huit participants. PAF: 3 €/membre, 9 €/non-membre. Le mercredi 26 juillet, de 10h à 17 h, accueil libre à la MJA (billard, kicker, jeux de balles, jeux de société, playstation, cuisine…). À partir de 10 ans. Le jeudi 27 juillet, de 8 h 15 à 18 h 10, découverte du Musée du chocolat à Bruxelles suivie d’une balade à la Foire du Midi. Rendez-vous à 8 h 15 à la gare d’Antoing. À partir de 12 ans, maximum de dix participants. Prévoir un pique-nique, boissons et argent de poche. PAF: 35 €/membre, 41 €/non-membre. Vendredi 28 juillet, de 11h à 17 h, moment de détente à la base de loisirs de Rieulay où les jeunes pourront jouer aux jeux de plage, nager, se balader et profiter du bon temps. Maximum huit participants. Départ à 11h de la MJA. Prévoir pique-nique, boissons, essuie-main, maillot, crème solaire et chapeau en cas de grand soleil. PAF: 15 €/membre, 21 €/non-membre. Lundi 31 juillet, de 13h à 17 h, la MJ Mobile sera à Maubray. Monocycle et parcours acrobatique. À partir de 11 ans, PAF: 3 €. Du lundi 31 juillet au vendredi 4 août, de 9 h 30 à 17 h, stage autour des plantes sauvages (atelier culinaire, impressions, tatouages éphémères, vannerie et bougies). À partir de 12 ans, maximum huit participants. PAF: 40 €/membre, 46 €/non-membres.