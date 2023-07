Les Gens d’Ere accueillera une fois de plus des artistes régionaux sur ses scènes. Cette année, le festival laisse sa chance au jeune artiste warquinois, NCéka. Ce chanteur-compositeur de 25ans a sorti son premier EP en 2021, "Comme le Vent", qui a été suivi en mai dernier du second, "Atemporel". Dorian, de son vrai prénom, est déjà venu à plusieurs reprises rencontrer le public de Wallonie picarde lors de diverses festivités, mais le festival Les Gens d’Ere représente pour lui une véritable avancée professionnelle. "J’y ai souvent pris part en tant que spectateur, et j’en ai rêvé de pouvoir monter sur la scène de ce genre de festival. Grâce à mon producteur et à force de travail, de persévérance, on a eu une réponse positive : je suis à l’affiche du festival les Gens d’Ere!", se réjouit le jeune chanteur.

Des débuts prometteurs

L’aboutissement de ses désirs d’enfant qui se concrétise doucement pour NCéka qui a fait ses premiers pas dans la musique au piano à l’âge de 8ans. "C’est seulement vers 18ans que je me suis mis à la guitare. Cet instrument m’inspire plus, mais le piano me donne toujours plus d’émotions, je dirais. Depuis toujours, c’est un rêve d’écrire et jouer mes chansons", confie NCéka.

Le Warquinois a été repéré par son label, Arpèges, en 2020 lors d’un concours à Esquelmes, ce qui signe pour lui le début d’une grande aventure. Depuis, ce sont des milliers de vues sur Youtube, des singles et EP enregistrés, des passages radios et plusieurs scènes en Belgique et en France. Ce week-end il se produira même sur la podium de Pairi Daiza.

"La prochaine étape sera de participer à un télécrochet, mais c’est un véritable défi pour moi qui suis plutôt réservé de nature. Cependant, j’adore vraiment la performance scénique, sauter, danser, jouer avec le public. J’ai toujours envie qu’il s’amuse autant que moi", assure avec enthousiasme le chanteur.

Un nouvel EP pop-folk

Toujours dans la recherche de perfectionnement, NCéka n’hésite pas à remettre sa musique en question pour arriver à la meilleure version de ses créations. "J’étais davantage dans un son pop-électro quand j’ai commencé, il y a deux ans. Aujourd’hui je change un peu de cap musical en me dirigeant plus vers de la pop folk qui me correspond mieux, explique-t-il. J’ai un peu l’impression de voir mon évolution personnelle à travers mes chansons. "

Pour les festivaliers des Les Gens d’Ere, NCéka jouera essentiellement les chansons de son second EP, "Atemporel", mais également son tout nouveau single qui sortira au mois d’août, "Liberté". "Je prévois également quelques reprises très festives correspondant à l’esprit"festival"! ", Dorian.

Retrouvez NCéka le samedi 29 juillet à 14h45 sur la scène "Plein Ere".