La jeune Obigeoise, Manon Parent, partage sa lutte contre le cancer dans son livre "C’était moi"

En 2022, Manon, poussée par ses proches, s’est mise à coucher sur papier ces huit dernières années qui ont été rythmées par la maladie. "J’ai essayé de nombreuses fois de rentrer en contact sur les réseaux sociaux avec des gens qui étaient dans la même situation que moi, mais on ne me répondait jamais. Je voulais pouvoir apporter ce contact, ce soutien, aux personnes qui comme moi ressentent le besoin d’échanger, et pourquoi pas par le biais d’un livre ", explique la jeune femme.

Son histoire mise à nu à l’écrit et en photos

Cette fois plus que de simples paroles dans une vidéo, Manon réalise est une véritable mise à nu dans son livre. "À l’origine, je l’écrivais pour moi, pour me libérer, en me disant qu’on verrait après si cela en vaut la peine de le publier, confie Manon. Au-delà de la maladie, j’aborde aussi toute la face cachée, les orages de la vie: les problèmes financiers, familiaux… Selon les retours que j’ai eus, mon livre aide aussi les personnes qui ne sont pas malades. Je leur apporte du réconfort et leur transmets un message positif : ne jamais baisser les bras."

Le livre est rythmé par les photos de l’Obigeoise marquant l’évolution de la maladie, les effets secondaires et les différentes épreuves qu’elle a dû affronter. Elle y écrit également ses conseils pour les personnes qui seraient dans le même cas qu’elle et a intégré aux pages quelques encarts pour laisser place à l’interaction avec le lecteur.

Du soutien aussi de la part des lecteurs

Manon, avec l’aide de ses proches, avait organisé un événement, le 29 juin dernier, pour présenter son livre à sa famille, ses amis, mais également aux personnes qui la suivent sur les réseaux sociaux. "Il y avait une heure de file pour obtenir une dédicace, s’étonne encore l’auteure. Je m’attendais à ce qu’il y ait du monde, mais ce qui m’a le plus surprise et touchée c’était tout le soutien et l’amour qu’on a pu m’apporter. "

Le livre de Manon est disponible à l’accueil des Bastions, à la boutique So Romantic à Kain, ainsi qu’à la Ferme Desbruyère à Obigies et prochainement sur le site internet qu’elle mettra en place.