Comment redresser la situation financière à Frasnes-lez-Anvaing?

Des choix "impératifs"

La modification budgétaire no 1 constituait un autre point important. L’échevin des Finances a finalement pu la présenter via un PowerPoint, après que M. de Lannoy se soit rendu compte, dans l’hilarité générale, qu’il avait en réalité débranché le projecteur pour faire rechercher son smartphone dans la prise de courant située juste derrière lui. "La situation financière de la Commune est préoccupante à cause des crises diverses qui ont créé une inflation et l’indexation des salaires, concède Sébastien Dorchy: nous connaîtrons encore deux ou trois années très compliquées, même s’il y a certaines sources d’éclaircie. " La mise en non-valeurs aux exercices antérieurs atteint 156 739 €. En recettes, si la contribution énergétique de la Tutelle augmente de 101 584 €, comme, autre exemple, le résultat de la taxe sur les immeubles inoccupés bâtis (+ 20 655 €) et qu’un subside de 319 000 € sera attribué pour un projet "risque d’inondations", la dotation du Fonds des Communes est en diminution de 174 038 €, la taxe de séjour disparaît (– 23 000 €), comme la compensation Plan Marschall (– 22 085 euros). Au niveau des dépenses, les principaux changements concernent: la fourniture d’électricité et de gaz pour les bâtiments (+ 40 400 €), la dotation pour la zone de police (+ 39 961 €), la prestation de tiers pour la voirie (+ 35 000 €), les subsides aux associations (+ 2 500 € pour le caraval d’Anvaing, et + 5 090 € pour les autres). Le budget extraordinaire se clôture avec un résultat négatif à l’exercice propre de 725 556 €. De nouveaux investissements (300 000 € pour l’achat d’un bus scolaire, remplacement des luminaires pour 137 771 €, 50 000 € pour l’acquisition de matériel informatique, achat de chalets pour 7 000 €…) apparaissent, mais des projets sont reportés, comme le bâtiment de l’espace Gorts à Œudeghien (320 000 €), les travaux du SAR (1,2 million), le mur du cimetière de Moustier (160 000 €), etc. "Il faut réfléchir à deux fois à chaque dépense d’argent public", conclut Sébastien Dorchy. Écolo s’abstient, les autres composantes de la minorité votent contre. À Amaury de Lannoy, qui demandait quelles étaient les mesures utiles et concrètes envisagées pour redresser cette situation préoccupante, Michel Devos (PS) cite la recherche systématique, à l’avenir, de subsides pour les gros projets, et le retrait de dossiers comme Œudeghien, qui reviendra plus tard avec une charge communale allégée, ou encore le hall sportif.

EN BREF

Le permis du hall sportif revenu approuvé

"On va pouvoir continuer la procédure" a dit la bourgmestre. pour Didier Verdoncq (Écolo), il ne s’agit pas d’une bonne nouvelle, d’autant que pour lui, d’autres possibilités existent, "mais d’une épine qui va grever les finances de la Commune. " L’échevin des Sports Sébastien Dorchy répond qu’il est trop tard pour envisager de revoir le projet ("si c’était possible, je serais prêt à en discuter"), d’autant que le bâtiment frasnois connaît d’importants soucis de stabilité et continue à se fissurer: "On ne peut pas traîner."

Commune antifasciste… mais pas que !

Le groupe PS-AC propose, par la voix de l’échevin Marian Clément, que Frasnes-lez-Anvaing se déclare commune antifasciste, en interdisant notamment les rassemblements de partis d’extrême droite, "alors que la Wallonie n’est plus à l’abri de cette menace". S’en suit un long et intéressant débat, qui pose la question: ne faut-il pas inclure les groupes d’extrême gauche dans cet "engagement" pour la démocratie. Les avis divergent, d’aucuns estimant qu’il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, tandis que pour d’autres, les extrémismes se rejoignent dans leurs atrocités. Une réunion entre chefs de groupe est envisagée pour clarifier la future déclaration.

Certification ISO 9001 pour le CPAS ?

Jacky Foucart s’étonne de ne pas voir, dans la modification budgétaire, le financement de l’audit concernant le CPAS. Son président Michel Devos explique que c’est bien le Centre public d’action sociale qui en supportera le coût, mais le bureau permanent a préféré, à un audit externe, lancer une démarche ISO 9001, "un référencement européen sérieux, qui va nous faire à la fois un diagnostic sur le fonctionnement du CPAS, mais aussi nous donner un certain nombre d’informations pour améliorer les processus, améliorer les procédures et améliorer la répartition de charge de travail entre les différents collaborateurs."

Sur les aménagements de voirie à Moustier

Alors que des riverains sont présents dans la salle, l’approbation des aménagements de voirie Drève et Communes à Moustier (où douze habitations sont envisagées, sur un projet qui en comptait 18 au départ) va entraîner une longue discussion, mais chacun a beaucoup de mal à parler du même sujet, alors qu’on n’en est pas encore au stade de la demande de permis d’urbanisme. Amaury de Lannoy (HC) développe cinq arguments contre cette modification de voirie concernant un projet "inadapté". Jacky Foucart s’inquiète pour les agriculteurs devant accéder à leurs champs, et prévoit une augmentation du trafic. Didier Verdoncq (Écolo) se voit expliquer par la bourgmestre qu’il n’est pas question de risquer le vice de procédure. Après un mini-débat animé sur l’accès des jeunes Frasnois au logement, l’opposition vote contre les deux points, tandis que Vincent Duchâteau (MR) s’abstient.

Bonne nouvelle pour le PRE-RAVEL

Le cahier des charges pour le Pré-RAVeL Moustier-gare de Frasnes-lez-Buissenal est approuvé, et l’échevin Pierre Bourdeau d’Huy annonce une bonne nouvelle: une erreur est survenue "à un échelon" de la Région wallonne, qui, finalement, prendra bien en charge 80% du coût des travaux de création, soit 387 299 euros. Le solde (97 000 euros) sera pour la Commune.

Retransmission des séances du conseil

On attendra la prochaine mandature pour rediscuter des retransmissions éventuelles des séances du conseil. "Avec vingt-trois conseillers, il faudra aussi sans doute revoir l’aménagement du fer à cheval et prévoir un système de micros", a dit la présidente, qui passerait en ce cas la parole aux uns et aux autres…