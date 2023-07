Pas de psychose à Thieulain après le drame de Péronnes, "mais on espère une présence policière renforcée"

Le chapiteau de Thieulain n’est disant que de 4 kilomètres avec le QG des Hells Angels de Leuze. Ça ne signifie peut-être rien, car les règlements de compte peuvent malheureusement arriver partout et à tout moment. Mais la jeunesse de Thieulain assure qu’elle fera le nécessaire pour que les festivités aient lieu "dans un sentiment de sécurité omniprésent ", avoue Ludovic Legrand, le président du comité. "Nous nous sommes réunis samedi, quelques heures après les faits survenus au chapiteau de Péronnes", avoue l’intéressé. "Nous avions déjà pris des mesures en amont de ce règlement de compte qui a tourné au drame. On comptait déjà sur une présence policière importante puisque la soirée du samedi rassemble entre 4 000 et 5 000 participants. Il y aura vraisemblablement un poste anti-drogue. Mais on souhaite que la police soit davantage présente, pas uniquement à la clôture des soirées mais pour assurer une présence plus continue sur le site du chapiteau, dans la mesure de leurs moyens disponibles", confie encore Ludovic Legrand.