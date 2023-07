Village fleuri à Bas-Warneton, mais sans ducasse

Le comité perpétue aussi depuis des décennies le traditionnel concours de décoration florale de la mi-juillet. "Cette année nous avons eu neuf participants allant de la résidence du Verdicq au Mai Cornet en passant par la cité. Nous remettons le prix d’encouragement sous forme de la courgette d’honneur de la Ligue du Coin de Terre à Jacqueline Valenduc (81 ans) pour sa participation assidue au concours depuis bien plus qu’un demi-siècle. Je connaissais déjà son jardin quand j’étais ado" explique André Gobeyn avant la remise des récompenses en présence de quelques autorités communales.

Cette année est spéciale puisque la remise des prix n’a pas eu lieu lors de la traditionnelle soirée inaugurale du vendredi donnant le coup d’envoi des festivités locales. Tout simplement, la ducasse est mise en mode pause pour 2023 et cela par faute de comité. Pas de brocante (même s’il y a eu des demandeurs), pas de concerts, pas de repas. au plus grand désespoir de certains. De ce fait, les lauréats du concours de décoration florale ont été mis à l’honneur à la salle de réception "Du côté de chez nous" avant un souper très convivial. Anne et son équipe continuent aussi le "traditionnel jambon braisé" du dimanche et du lundi de la ducasse dans son restaurant. Tant que les frères Gobeyn seront là les traditions de Bas-Mountches continueront à vivre un peu.

Les lauréats des décorations florales

Pour les jardins non-visibles de la rue: 1. Guido Masschelein, 2. Freddy Vanhaverbeke, 3. Yolande Barroo, 4. Jacqueline Valenduc. Pour les jardins visibles de la rue: 1. Yolande Barroo 2. Catherine Mazeman et Christine Liefooghe, 3. Irène Catteau, Christiane Deruwé et Margaret Vanhove.