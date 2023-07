Le Mont-Saint-Aubert et son ancien bourgmestre mis à l’honneur à l’occasion d’une exposition (Vidéo)

Monique Willocq, la fille de l’ancien bourgmestre du Mont-Saint-Aubert Alphonse Willocq, était émue en ce samedi matin de Fête du Pain. Au micro de la salle paroissiale de son village, elle a inauguré l’exposition "le Mont d’hier et d’aujourd’hui" qu’elle prépare depuis un an. "Plus je recevais des souvenirs, des objets, plus je trouvais des archives! Le dernier papier que j’ai classé, c’était ce matin, à 10h ", expliquait Monique Willocq à l’assemblée, une heure plus tard.