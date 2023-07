Des abeilles en porcelaine comme celles de Childéric : les jolies créations d’une artiste tournaisienne (vidéo)

Et voici que que tout un chacun peut désormais s’offrir une jolie abeille de Childéric. Bien sûr pas en or massif comme les originales, mais en porcelaine. Nous avons rencontré dans son atelier leur créatrice, Brigitte Mestdagh, en plein travail, un pinceau extrêmement fin en main. "J’applique une fine couche d’or liquide véritable ; pour un bon rendu, il faut que la couche ne soit ni trop épaisse, ni trop fine. J’ai dû effectuer beaucoup de tests pour avoir le meilleur rendu possible". Quelques jours plus tôt, l’artiste avait fabriqué l’abeille grâce à un moule réalisé lui aussi après beaucoup d’essais et erreurs. "Il y a d’abord une première cuisson pour produire ce qu’on appelle le biscuit. Puis une deuxième cuisson avec l’émaillage de la pièce. Dont le rouge des ailes dont je suis très fière: je pense avoir trouvé une couleur qui rappelle bien celle du grenat utilisé pour les abeilles, caractéristique de cette époque. La troisième et dernière cuisson se fait après l’application de la couche d’or fin".

Quelques-unes des étapes jusqu’à la création finale. ©EDA

Plus grandes que les originales

Depuis qu’elle a publié une photo de sa réalisation sur sa page Facebook, la créatrice recueille beaucoup de félicitations et d’encouragements.

De très jolies pièces sont sorties du four de Brigitte Mestdagh. ©EDA

Brigitte Mestadgh n’en reste pas moins modeste. "Je ne prétends pas reproduire le plus fidèlement possible les détails des abeilles originales réalisées avec de l’or car on ne peut pas être aussi précis avec de la porcelaine qu’avec du métal ; mais je suis très heureuse du résultat obtenu. J’ai fait beaucoup de recherches avant de commencer, notamment pour pouvoir me faire une idée de ce à quoi elles ressemblaient en 3D. J’ai appris à bien utiliser l’or liquide".

Les abeilles de Brigitte sont plus grandes que les originales dont la taille dépasse à peine le centimètre . Les abeilles déclinées en broches font 3,8 cm x 2,5 cm, les pendentifs sont un peu plus petits (2,7 x 1,7 cm). "On m’a déjà demandé de fixer des abeilles à des boucles d’oreille ; pourquoi pas, je vais y réfléchir".

Un modèle exclusif "protégé"

Brigitte Mestdagh sortira ses créations de sa ruche – atelier pour les poser sur son étal lors du troisième marché médiéval de Tournai qui réunira ce week-end une trentaine de commerçants, artisans et créateurs.

Elle ne doute pas qu’elle aura son petit succès avec sa représentation des fameuses abeilles retrouvées dans le quartier Saint-Brice, dans la tombe de Childéric Ier, père de Clovis, décédé en 481.

Le prix des abeilles n’est pas du tout excessif: 35 € pour les broches, 30€ pour les pendentifs. "C’est un prix promotionnel de démarrage", sourit-elle. "En réalité, je ne sais pas combien de pièces je ferai avec mon petit pot d’or liquide de cinq millilitres. Et c’est beaucoup de travail finalement: il faut compter un mois entre le moule et la sortie de la dernière cuisson".

Brigitte Mestdagh adore créer mais aussi participer à des marchés. ©EDA

Son modèle exclusif a été déposé à l’EUIPO (Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle). "Je fais ces créations par pur plaisir, pour m’amuser et réaliser des rencontres ; mais on doit se faire respecter par rapport à certains créateurs qui n’hésitent pas à copier le travail des autres".

Outre le clin d’oeil à sa ville, une variété d’inspirations

Brigitte Mestdagh a toujours trouvé le moyen d’assouvir sa passion pour l’art (dessin, aquarelle, calligraphie) à côté de ses engagements professionnels. "Je n’ai pas pu réaliser mon rêve de faire des études artistiques dans ma jeunesse, mais j’ai gardé la fibre artistique". Ce qui devait arriver se produit lorsqu’elle voit passer en 2020 une publicité pour un stage de porcelaine près de chez elle. "J’avais envie de travailler cette matière que je ne connaissais pas", se souvient-elle. "J’ai cuit mes premières pièces dans un atelier de céramique de la région. Et, au premier marché d’artisans auquel j’ai participé dans ma ville ( NDLR: le marché des créARTeurs) , j’ai pu me rendre compte que mes créations plaisaient bien. Ça a été très encourageant."

Un travail de précision ©EDA

En 2022, à 65 ans, Brigitte achète un four à céramique. "Je peux cuire chez moi, dans mon garage, travailler dans mon petit atelier (une ancienne chambre d’enfant), me retirer tel un ours dans sa grotte pour travailler en toute tranquillité et faire des expériences: des formes, des bijoux, des photophores, des horloges, des émaux, etc. Tout est bon à essayer, à découvrir. Je peins des animaux et je calligraphie des poèmes sur des horloges, j’invente des bijoux, la porcelaine glisse dans mes mains et se transforme parfois en petites sculptures. Rien n’est interdit, tout est à inventer".

C’est en visitant un marché médiéval qu’elle s’est intéressé à la thématique pour ses créations. "J’ai fait des bijoux d’inspiration médiévale, des objets calligraphiés… C’est naturellement que j’ai eu cette idée de créer ces abeilles qui sont un beau clin d’oeil à ma ville".

L’artiste multiplie les participations à des marchés d’artisans. "Pas trop loin et pas trop souvent, car l’âge est là, quand même. Mais c’est l’occasion de partager cette passion avec le public et c’est une autre facette de l’artisanat, que j’adore également. D’autres partages se font également avec les autres artisans, c’est également un vrai bonheur".