Décès du cycliste australien à Molenbaix : ses compatriotes et Jay Hindley lui rendent hommage

Le jeune homme entraînait une équipe cycliste junior de Perth (Australie), appelée X-Speed. La nouvelle a créé une onde de choc dans la communauté cycliste de l’Australie occidentale, générant de nombreux hommages par les clubs locaux, mais aussi de la part des coureurs du World Tour, Jai Hindley, actuellement troisième coureur du Tour de France, et Luke Durbridge.

Quelques mots au Tour de France

Jai Hindley a prononcé quelques mots pour celui qui était son ancien partenaire dans son interview d’après-course du Tour de France: "je veux aussi dire que nous avons perdu hier un très bon gars, un coureur de l’Australie occidentale, du nom de Connor Lambert. Je veux envoyer mes bonnes vibrations et mes pensées à sa famille et à toute la communauté cycliste de l’Australie occidentale, d’autant plus que c’est une assez petite communauté, mais c’est comme une grande famille et je suis vraiment dévasté d’entendre cette nouvelle. C’était un gars vraiment génial, alors je vais penser à lui pour le reste de la course. Merci."

Le coureur a également partagé, sur ses réseaux sociaux, une photo de lui et Connor Lambert prise il y a quelques années lors d’une course, en déclarant: "ce fut un privilège de vous connaître et de vous traiter de partenaire."