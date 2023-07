Après les gîtes, des logements communautaires à la ferme du Mai Cornet (Bas-Warneton)

En 1986, Bernard Bonte (Warneton) et Annemie Van Hecke (Ypres) ont repris le flambeau familial de la ferme du Mai Cornet (en patois "mauvais vent"), à la chaussée de Warneton qui existe depuis le 16e siècle et qui a été rachetée et reconstruite par le grand-père Clément Bonte au lendemain de la Première Guerre Mondiale.

"L’agriculture traditionnelle et familiale n’est malheureusement plus rentable, constate Bernard Bonte qui est aussi président local de la Fédération Wallonne de l’Agriculture. Il faut se tourner vers de l’industrialisation en construisant de nouveaux bâtiments pour augmenter notre capacité d’élevage… mais pour nous, ce n’est pas possible en raison de la présence des habitations à proximité. Spécialisés dans l’élevage du blanc-bleu-belge, nous avons aussi pensé à ouvrir une boucherie à la ferme, mais les contraintes étaient trop grandes…"

Depuis dix ans, Bernard et Annemie ont aménagé et loué quatre gîtes dans une aile de la ferme. "C’est une belle expérience parce quenous accueillons et rencontrons des personnes d’autres cultures, notamment des ouvriers originaires des pays de l’Est qui travaillent sur des chantiers dans la région. On a aussi des touristes, et cela nous permet de nous sentir un peu en vacances tous les jours !"

Ayant en ligne de mire l’accès à la retraite dans quelques années, le couple de sexagénaires s’est lancé dans un projet novateur pour la région. "Nos bâtiments ont une certaine histoire familiale… et les briques ont une mémoire ; il faut pouvoir les valoriser et les mettre en valeur. Nous allons ainsi les réaménager pour leur donner une nouvelle vie et une nouvelle fonction. Face au constat que des personnes vivent difficilement la solitude, nous avons eu l’idée de créer cinq maisons communautaires reliées entre elles par un couloir contigu à l’ancienne étable où se trouve une pièce commune, avec kitchenette. Un jardin commun sera également aménagé. Dans la région, l’idée est assez novatrice dans la région en proposant des logements autonomes, tout en profitant d’espaces de vie communautaire."

À l’étage de l’ancien bâtiment, le couple a aussi aménagé à l’étage de l’ancien bâtiment sept chambres, avec un espace commun, pour les mettre à disposition des visiteurs des locataires pour un bref séjour. Les travaux de finition vont bon train. En théorie, l’ouverture aura lieu à la rentrée. "C’est un projet génial à condition bien évidemment que les personnes sachent cohabiter, en ayant un esprit social. L’avenir nous dira comment cela se passer et comment le projet va évoluer. C’est en tout cas un beau challenge et un beau défi humain", conclut Bernard Bonte.

Infos: 0477 404 435