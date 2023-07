63 millions d'euros pour ouvrir la seconde école de sous-officiers, à Tournai

Cet investissement sera alloué à la rénovation des quartiers militaires de Ruquoy et Saint-Jean dès 2024 et jusque 2028, comprenant la construction de nouvelles infrastructures pour accueillir la seconde école de sous-officiers d’ici le milieu de l’année 2026.

Ce vaste chantier découle du "plan Quartier" issu de la politique menée par la Ludivine Dedonder, qui vise à améliorer la qualité des infrastructures pour le bien-être du personnel. Celui-ci va de pair avec les plans POP (people our priorité) et STAR qui mettent l’accent sur le recrutement de personnel et la reconstruction de la Défense pour faire face aux nouveaux défis.

Pour presque doubler le recrutement

L’École Royale des Sous-Officiers (ERSO), la seule pour le moment à proposer cette formation, est située à Saffraanberg (Saint-Trond, Limbourg) et résulte d’une fusion dans les années 2000 des écoles de Dinant (régime linguistique francophone) et de Zedelgem (régime linguistique néerlandophone), suite à une diminution des effectifs enrôlés. Aujourd’hui la tendance s’inverse, et le besoin de recrutement a augmenté, estimant désormais qu’il faille former 1000 sous-officiers par an. "La capacité d’accueil et de formation de l’ERSO de Saffraanberg étant évaluée à 600 recrues sous-officiers par an est dès lors insuffisante. Une seconde école de sous-officiers était donc indispensable, explique Rodolphe Polis, l’attaché de presse de la ministre de la Défense. Le choix de l’emplacement de la seconde école poursuit la même logique que celle de Saffraanberg à savoir sa proximité avec la frontière linguistique, les deux centres de formation étant séparés de telle sorte à se répartir le territoire national."

"La seconde école de sous-officiers, répartie dans les quartiers Ruquoy et Saint-Jean de Tournai, regroupera plus ou moins 800 personnes, dont 420 étudiants, annonce Ludivine Dedonder. En ce qui concerne le quartier Saint-Jean, il doit se préparer à pouvoir, dès 2025, héberger le personnel de la Défense qui va croître. Il en va de même pour le quartier Ruquoy dont une des cinq ailes du pentagone reste depuis trop longtemps désinvestie. Les autres postes de la rénovation comprennent entre autres l’agrandissement du complexe de catering, le renouvellement des liaisons d’eau, un nouveau corps de garde et l’extension des infrastructures sportives. "