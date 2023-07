Ce grand homme décédé, et le musée à l’abandon, c’était tout un patrimoine qui avait été laissé de côté.

Le Conseil communal consultatif des Aînés, s’étant vu attribuer une salle de cette ancienne maison communale pour ses activités, s’est donné pour mission de rafraîchir les différents espaces du bâtiment afin qu’il retrouve une utilité au sein de la commune. "Nous avions comme ambition d’y réorganiser des expositions temporaires ainsi que des moments intergénérationnels, explique Martine Loraine, membre du CCCA. Nous avons sauvé les objets des eaux dans la cave, remis à neuf les vitrines, vidé et rénové les trois pièces du rez-de-chaussée grâce à l’aide de la commune… et nous avons réalisé notre première exposition temporaire, grâce aux objets du musée, sur les fanfares, à l’église d’Esquelmes. Cependant, nous nous sommes rendu compte qu’il nous manquait de bras et de compétences, notamment historiques, pour atteindre notre but. Nous avions besoin d’ouvrir notre cercle à des personnes qui pouvaient se trouver en dehors de l’entité ou qui n’avaient pas l’âge requis pour entrer au CCCA. C’est pourquoi nous avons créé tout récemment une seconde association, spécifiquement en lien avec le musée,"les Z’amis de Jules"."

Une exposition par semestre, au moins !

Bien qu’il reste encore du travail, les collections du musée ont déjà été triées par thèmes et trois-quatre pièces sont disponibles pour des expositions. D’ailleurs, au mois de mars, les aînés en ont organisé une autour de trois photographes animaliers de la commune, Pascal Feryn, Patrick Chantry et Pascal Hadju, qui ont pu présenter au public, ainsi qu’aux écoles, leurs photographies, principalement d’oiseaux.

"Nous aimerions organiser par nous-même une exposition par semestre, annonce Luc Fontaine, président du CCCA. Mais nous avons aussi des demandes venant d’autres personnes pour pouvoir exposer au musée."

"On voudrait que cet endroit redevienne un incontournable de notre commune", ajoute Martine Christophe, également membre investie du CCCA et fondatrice des Z’amis de Jules.

Actuellement, la nouvelle association compte cinq des aînés du CCCA et trois extérieurs. "Il nous reste un gros travail de tri et d’encodage pour préparer d’autres expositions", répète Martine Loraine, qui compte bien trouver le nouvel historien de l’entité pour animer les futurs événements au musée Jules Jooris.