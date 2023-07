Une terrasse a fait son apparition dans le piéto tournaisien

La jeune femme peut en effet proposer aujourd’hui à sa clientèle quatre petites tables, sur une terrasse digne de ce nom. "De l’autre côté, c’était assez compliqué. Au début, j’installais deux tables sur la place mais il y avait souvent trop de vent et ce n’était pas une expérience agréable pour mes clients. Et devant la vitrine, parfois des voitures se garaient ou les tables gênaient des piétons. Ici, c’est juste parfait et j’ai déjà eu de très bons échos".

Quand elle a appris que le rez-de-chaussée qu’elle occupe aujourd’hui était libre, lorsque la pharmacie a cessé ses activités, Alexia n’a pas hésité longtemps. "Je pense avoir plus de visibilité ici. Et, surtout, je suis moins isolée et je me rapproche d’autres commerçants très sympas avec qui il y a toujours un esprit d’entraide".

Le magasin d’antiquités et de brocante va s’installer en août dans le rez-de-chaussée occupé jusqu’ici par "Epices et vous", sur la place Paul-Emile Janson. ©EDA

Dans le magasin, la clientèle retrouve les produits habituels d’épicerie fine: huiles, tapenades, huiles et vinaigres aromatisés, cafés, jus de fruit (dont le jus de pommes de la Ferme Manche à Templeuve) bières (notamment celles des brasseries Kluiz et de Cazeau), vins (dont le Blanc de blancs Marquise de Moulbaix), etc. "Les gens ont du choix pour consommer sur la terrasse. J’ai comme projet de proposer, dans un avenir plus ou moins proche, des planches à apéro ou des tapas, et d’organiser des dégustations de vin. Je privilégie aussi les produits locaux, il y a de la demande de la part des clients habituels mais aussi de touristes qui passent par l’office de tourisme tout proche".

Plum’Elia dès samedi

Juste à côté de l’épicerie, une autre cellule commerciale va aussi être de nouveau occupée dès samedi par la boutique "Plum’Elia".

L’ouverture est programmée samedi. ©EDA

Elia Cuzzucoli y proposera différentes facettes de son univers: maquillages, coiffures, fleurs séchées, accessoires mode et déco…