Rébellion, outrages, diffusion de substances, en l’occurrence un crachat de sang: voilà pour la scène du 17 mars dernier. Le 12 avril, le jeune homme avait récidivé: menaces de mort et port d’un couteau à cran d’arrêt.

Dans un premier temps, les policiers étaient intervenus pour une altercation entre deux individus. Émile gisait dans une mare de sang. Emmené à l’hôpital, il s’y était montré virulent envers les forces de l’ordre, mais aussi le personnel soignant, crachant même du sang au visage d’un infirmier.

Quelques jours plus tard, en avril cette fois, Émile s’était rendu de lui-même à la police pour se plaindre et demander aux policiers de lui trouver un logement. Il leur reprochait d’avoir été viré du foyer dans lequel il se trouvait suite à la scène de l’hôpital. "Je vais faire une dinguerie", avait-il dit au commissariat.

"Ces menaces ne visaient personne en particulier", indique le jeune homme, qui a visiblement un problème avec l’autorité.

Deux policiers témoignent

Deux policiers se sont constitués parties civiles, mais n’ont pas voulu enfoncer le prévenu.

"Lors de la première scène, il était d’abord agité et nous avait insultés. Mais le soir même, il avait retrouvé des idées plus claires et nous avions même discuté positivement avec lui. Il avait aussi accepté de faire une prise de sang. Par contre, le 12 avril, quand il est revenu lui-même à la police, il s’est à nouveau montré agressif et s’est emporté. Il voulait que nous lui trouvions un logement. Je l’ai fouillé et il portait un couteau", explique ce policier.

Son collègue évoque un jeune antisystème, antigouvernemental. "Ce n’était pas la première fois qu’on le voyait en nos locaux."

Les deux inspecteurs ont souligné que sa place n’était pas en prison.

Le ministère public a requis 8 mois de prison, mais ne s’oppose pas à une probation ou à une peine de travail.

La défense a mis en avant le jeune âge (20 ans) de son client. "Il consommait de l’alcool et des stupéfiants. Il a pris contact avec une association qui est active dans une autre région afin de lui trouver un logement. Nous demandons la suspension probatoire et à titre subsidiaire une peine de travail ou alors un sursis probatoire."

Jugement le 28 juillet.